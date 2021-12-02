В России стартовали продажи 5-метрового китайского кроссовера: цены и комплектации
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Габаритные размеры Exeed VX: длина – 4 970 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 795 мм, колесная база – 2 900 мм. Объем багажника машины составляет 520 литров в стандартном положении и 2 500 литров при двух сложенных задних рядах. Мотор работает в паре с преселективным 7-ступенчатым роботом и системой полного привода с многодисковой муфтой BorgWarner на задней оси.
Комплектация Luxury (от 3 299 900 рублей) подразумевает наличие полного электропакета боковых зеркал, задних парктроников и видеокамеры кругового обзора, шести подушек безопасности, круиз-контроля и системы мониторинга «слепых» зон, обогрева сидений первого и второго рядов, цифровой приборной панели и 12,3-дюймового экрана медиасистемы, 3-зонного «климата», беспроводной зарядки смартфона, панорамной крыши с люком и 19-дюймовых легкосплавных дисков.
Комплектация President (от 3 599 900 рублей) отличается более продвинутым набором электронных ассистентов. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтальных столкновений, помощи в пробках, распознавания знаков, контроля рядности движения и адаптивный дальний свет. Колеса вырастают до 20 дюймов, появляется многоцветная атмосферная подсветка салона и дверных порогов, ионизатор воздуха и т.п.
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