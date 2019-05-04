В Санкт-Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
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Ребята в «кожанках» поняли слова врио губернатора дословно и прокатились колонной по весьма продолжительному маршруту: Дворцовая площадь - Невский проспект - мост Александра Невского - Малоохтинская набережная - Большеохтинский мост- Смольная набережная- Воскресенская набережная- набережная Кутузова-Троицкий мост- Кронверкская набережная - проспект Добролюбова - Мытнинская набережная - Биржевой мост - Стрелка Васильевского острова - Университетская набережная - Благовещенский мост - Конногвардейский бульвар - Адмиралтейский проспект.
Александр Беглов подчеркнул, что мотоспорт - не просто быстрая езда и красивые машины, а, прежде всего, высокие нравственные ценности, дружба и взаимная поддержка: «Вас объединяет любовь к Санкт-Петербургу и стране. Огромное спасибо за большое внимание к патриотическому и к техническому воспитанию молодежи». Врио губернатора пожелал байкерам и всем сопричастным мотодвижению «успеха в жизни и спорте, ясного солнца, сухих дорог, здоровья и провести сезон без потерь».
При этом, отправляя колонну в дневной пробег по улицам Санкт-Петербурга, г-н Беглов призвал мотоциклистов проявлять взаимное уважение к горожанам и сохранять их ночной покой. Правда, оправдать доверие городского главы сегодня ночью будет непросто. Вечером пришло известие о том, что любимый в городе на Неве футбольный клуб «Зенит» досрочно, за несколько туров до конца сезона завоевал титул Чемпиона России.
Пардон, москвичи, но «Зенит» - чемпион!..
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