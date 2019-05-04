4 мая 2019, 21:17

В Санкт-Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону

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С сегодняшнего дня официально открыт мотосезон-2019. В Санкт-Петербурге торжества прошли в центральной части города. Праздник был организован ассоциацией «Мотоциклисты Санкт-Петербурга». Роскошный по своему антуражу мотопарад объединил представителей более 20 городских клубов и байкеров города на Неве и Северо-Запада России.
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону

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Известна дата официального открытия очередного мотосезона в Санкт-Петербурге. В субботу, 4 мая 2019 года сотни ...
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На праздник пожаловал временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов. В своем выступлении перед «рыцарями дороги» и многочисленными туристами он заявил: «Санкт-Петербург называют столицей байкеров. В нашем городе красивые площади, красивые прямые улицы. Сегодня они в вашем распоряжении».

Ребята в «кожанках» поняли слова врио губернатора дословно и прокатились колонной по весьма продолжительному маршруту: Дворцовая площадь - Невский проспект - мост Александра Невского - Малоохтинская набережная - Большеохтинский мост- Смольная набережная- Воскресенская набережная- набережная Кутузова-Троицкий мост- Кронверкская набережная - проспект Добролюбова - Мытнинская набережная - Биржевой мост - Стрелка Васильевского острова - Университетская набережная - Благовещенский мост - Конногвардейский бульвар - Адмиралтейский проспект.

В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
В Санкт Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
Завершилось шествие мотоциклов также на Дворцовой площади, где состоялся праздничный концерт. По некоторым оценкам, в мотопробеге приняли участие около 1000 байкеров и тех, кто к таковым себя причисляет.

Александр Беглов подчеркнул, что мотоспорт - не просто быстрая езда и красивые машины, а, прежде всего, высокие нравственные ценности, дружба и взаимная поддержка: «Вас объединяет любовь к Санкт-Петербургу и стране. Огромное спасибо за большое внимание к патриотическому и к техническому воспитанию молодежи». Врио губернатора пожелал байкерам и всем сопричастным мотодвижению «успеха в жизни и спорте, ясного солнца, сухих дорог, здоровья и провести сезон без потерь».

При этом, отправляя колонну в дневной пробег по улицам Санкт-Петербурга, г-н Беглов призвал мотоциклистов проявлять взаимное уважение к горожанам и сохранять их ночной покой. Правда, оправдать доверие городского главы сегодня ночью будет непросто. Вечером пришло известие о том, что любимый в городе на Неве футбольный клуб «Зенит» досрочно, за несколько туров до конца сезона завоевал титул Чемпиона России.

Пардон, москвичи, но «Зенит» - чемпион!..

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти и kp.ru
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В Санкт-Петербурге дан официальный старт очередному мотосезону
{{material_126296}} На праздник пожаловал временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов. В своем выступлении перед «рыцарями дороги» и многочисленными туристами он заявил: «Санкт-Петербург называют столицей байкеров. В нашем городе красивые площади, красивые прямые улицы. Сегодня они в вашем распоряжении».Ребята в «кожанках» поняли слова врио губернатора дословно и прокатились колонной по весьма продолжительному маршруту: Дворцовая площадь - Невский проспект - мост Александра Невского - Малоохтинская набережная - Большеохтинский мост- Смольная набережная- Воскресенская набережная- набережная Кутузова-Троицкий мост- Кронверкская набережная - проспект Добролюбова - Мытнинская набережная - Биржевой мост - Стрелка Васильевского острова - Университетская набережная - Благовещенский мост - Конногвардейский бульвар - Адмиралтейский проспект. {{gallery_1505}} Завершилось шествие мотоциклов также на Дворцовой площади, где состоялся праздничный концерт. По некоторым оценкам, в мотопробеге приняли участие около 1000 байкеров и тех, кто к таковым себя причисляет.Александр Беглов подчеркнул, что мотоспорт - не просто быстрая езда и красивые машины, а, прежде всего, высокие нравственные ценности, дружба и взаимная поддержка: «Вас объединяет любовь к Санкт-Петербургу и стране. Огромное спасибо за большое внимание к патриотическому и к техническому воспитанию молодежи». Врио губернатора пожелал байкерам и всем сопричастным мотодвижению «успеха в жизни и спорте, ясного солнца, сухих дорог, здоровья и провести сезон без потерь».При этом, отправляя колонну в дневной пробег по улицам Санкт-Петербурга, г-н Беглов призвал мотоциклистов проявлять взаимное уважение к горожанам и сохранять их ночной покой. Правда, оправдать доверие городского главы сегодня ночью будет непросто. Вечером пришло известие о том, что любимый в городе на Неве футбольный клуб «Зенит» досрочно, за несколько туров до конца сезона завоевал титул Чемпиона России.Пардон, москвичи, но «Зенит» - чемпион!..
2019-05-04
Автор: Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти и kp.ru
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