В Татарстане стартовала сборка новой модели Aurus

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Торжественный старт серийного производства Aurus Komendant был дан в присутствии вице-премьера РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, сообщает ТАСС . Aurus Komendant стал первым российским внедорожником класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране, из комплектующих, большая часть которых поставляется отечественными производителями. Доля российских поставщиков достигает 70%. Локализованы все основные узлы автомобиля, мотор, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Премьера Aurus Komendant состоялась в сентябре 2022 года. Внедорожник построен на одной платформе ЕМП с седаном Aurus и оснащен аналогичной гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с. и полноприводной трансмиссией. Клиентам предложат девять цветовых решения для кузова и семь вариантов интерьера. Стартовая цена – 33,7 млн рублей. Компания уже принимает предварительные заказы. Первые покупатели получат свои внедорожники в начале 2023 года.

Упомянутые модели: Aurus Komendant (33 700 000 Р )

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