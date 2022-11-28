В Татарстане стартовала сборка новой модели Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Премьера Aurus Komendant состоялась в сентябре 2022 года. Внедорожник построен на одной платформе ЕМП с седаном Aurus и оснащен аналогичной гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с. и полноприводной трансмиссией. Клиентам предложат девять цветовых решения для кузова и семь вариантов интерьера. Стартовая цена – 33,7 млн рублей. Компания уже принимает предварительные заказы. Первые покупатели получат свои внедорожники в начале 2023 года.
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03.11.2022, 00:03
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29.11.2022, 15:37
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29.11.2022, 14:21
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03.11.2022, 00:03
Aurus Komendant получил ОТТС. Ждем серийное производство?
Одобрение типа транспортного средства от Росстандарта действительно дает премиальному российскому внедорожнику такое право. ОТТС с ТТХ автомобиля было опубликовано еще в начале 2022 года. Читать далее
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
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