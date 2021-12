Великие автодизайнеры планеты: их имена надо знать на зубок

Автомобиль рождается как идея в голове дизайнера, а потом следует долгий процесс работы до окончательной реализации. Если, конечно, это вообще будет иметь место. Несмотря на то, что автодизайн не так технически строг, как инженерный, дело все же не только в линиях, формах и цветах. Важны аэродинамика, скорость, функциональность, внешний вид, понимание потребностей клиентов.

Многие талантливые люди работали на ниве автобизнеса, но не всех запомнила история. Лишь малая часть из них вошли и войдут в анналы как художники - люди, создающие автомобили не только как средство передвижения, но и как произведения искусства, которыми можно и нужно наслаждаться.

Ранее мы писали Концерн Hyundai лишился главного дизайнера Вице-президент по дизайну концерна Hyundai Motor Group Люк Донкервольке подал в отставку. По словам топ-менеджера ... Читать далее

Харли Дж. Эрл (1893-1969 г.г.)

Неблагодарное занятие - оценивать дизайн и составлять список лучших дизайнеров, однако некоторый общий консенсус все же существует, как существует свобода выбора того, кого включить в список Best of Best. Давайте вместе вспомним о тех, кто оказал, пожалуй, самое большое влияние на будущее автопроизводителя и автоспорта, о тех, чью работу можно считать наследием мирового автопрома. Сегодня мы предлагаем первый ТОП-12 автодизайнеров планеты.

Эрл начал свою работу в корпорации General Motors, где со временем стал ее первым директором по дизайну. Он установил концепцию «модельного года», чтобы определенное количество времени сохранить продукт свежим и побудить клиентов покупать более новую модель. Эта стратегия позже была принята другими американскими автопроизводителями. Кроме того, Эрл является дизайнером первого по-настоящему студийного автомобиля - Buick Y-Job 1938 года.

После окончания Второй Мировой войны Эрл отдал дань уважения спортивным проектам Opel. Именно благодаря им, по словам самого дизайнера, в 1953 году удалось приступить к производству легендарной модели Chevrolet Corvette.

Следует добавить, что Эрл является создателем глиняных моделей, изогнутых ветровых стекол, заводских двухцветных кузовов и всех еще хорошо известных плавников на американских автомобилях 50-х годов XX века. Он работал в брендах Buick, Cadillac, Chevy и т. д. А хорошим дополнением к Corvette стала его искусная работа над моделью Le Sabre.

Баттиста Фарина (1893-1966 г.г.) и Серхио Фарина (1926-2012 г.г.)

Батиста Фарина был вторым младшим ребенком из 11 братьев и сестер. Учитывая его скромное телосложение, он получил прозвище «Пинин», что означает «самый низкий». Судя по всему, прозвище ему нравилось, недаром он назвал свою дизайн-студию Carrozzeria Pininfarina.

Это имя хорошо известно в том числе за пределами автомобильных кругов. И хотя первым клиентом «Пининфарины» стала компания Lancia, она многие годы сотрудничала с другими производителями, включая Ferrari и Alfa Romeo.

Тесное сотрудничество с Ferrari восходит к 1951 году – с тех пор вплоть до 2012 года на свет появилось большое количество спорткаров из Маранеллы. Последняя работа самого Баттиста Пининфарины (фамилия была официально изменена в 1961 году) - Alfa Romeo Duetto, представленный в Женеве в 1966 году. Месяц спустя после этой премьеры дизайнер скончался.

Его сын Серхио начал работать с отцом вскоре после окончания Второй Мировой войны. О нем помнят, как о главном дизайнере отдельных моделей Ferrari и как о человеке, который в 1965 году убедил Энцо Феррари принять концепцию автомобиля с центральным расположенным двигателя. За годы своего творчества он успел посотрудничать Peugeot, Bentley, Cadillac и т. д.

Патрик ле Кеман (род. 1945 г.)

Его профессиональная карьера целиком и полностью связана с Renault. Как ответственному за дизайн автомобилей марки, Патрику следует отдать должное в деле возрождения компании, которая в конце 80-х годов прошлого века переживала не самые лучшие времена.

При этом ле Кеман, родившийся в Марселе, успел поработать и над дизайном Ford Sierra. Специалисты утверждают, что этот автомобиль задал ориентиры для многих семейных автомобилей, последовавших за ним.

В Renault он отвечал за дизайн первого поколения Twingo, первого и второго Megane, на его счету модели Scénic и Avantime, Vel Satis, Kangoo, Laguna, а также Espace. Ле Кеман позже признал, что Megane II, Vel Satis и Avantime немного опередили свое время, но их влияние на дизайн-стратегию Renault и и по сей день заметно.

В качестве своего преемника в Renault Патрик ле Кеман предложил голландца Лоуренса ван ден Акера, который уже 10 лет стоит у руля дизайна французского производителя.

Ян Каллум (род. 1954 г.)

Ян впервые присоединился к Jaguar в 14 лет, проявив желание получить работу. Но по-настоящему первую работу он получил в компании Ford в 1979 году. Под знаменами этой марки Ян работал над такими моделями, как RS2000 и Escort RS. В 1990-е он отвечает за дизайн TWR, работает над моделями Aston Martin DB7 и Vanquish. Машины получились достойными похвалы, поэтому они обеспечили Каллуму заветное приглашение в Jaguar (1999 г.).

Считается, что именно Ян Каллум смог возродить дизайн Jaguar, обеспечив переход продуктов марки от некогда традиционного классического образа к гораздо более современному и смелому дизайну, практикуемому в настоящее время.

Лучшими примерами сказанного являются текущие модели XF, XJ, F-Type, внедорожники серий F-Pace и E-Pace. Отбельной строкой стоит электрический I-Pace, который был объявлен «Автомобилем 2019 года» и взял награду за лучший дизайн. Путь к более свободному дизайну Jaguar Ян Каллум начал с моделей XK Coupe и Convertible образца 2006 года.

Питер Хорбери (род. 1950 г.)

Британец, которому сегодня 71 год, начал свою профессиональную деятельность в качестве дизайнера автомобилей британского филиала Chrysler UK. После этого он отправился в Volvo, где разработал блестящую модель универсала-купе Volvo 480. Автомобиль стал первым переднеприводным автомобилем марки и единственным Volvo, имеющим слепые фары. Производился на заводе NedCar в Нидерландах с 1986 по 1995 годы.

После этого в списке заслуг г-на Хорбери - работа над Ford Sierra, но это было временным явлением, потому как в начале 1990-х дизайнер снова вернулся в Volvo, чтобы вытащить шведские модели из «кирпичного» («коробчатого») облика. Возрождение началось с моделей 850 и концепта ECC, которые впоследствии превратились в автомобили S90, V70 и S60.

Поскольку в начале нулевых концерн Ford был владельцем Volvo, Питер Хорбери занял пост руководителя дизайнерской группы Ford Premier Automotive, в которую вошли Aston Martin, Jaguar, Land Rover и Volvo.

Том Чарда (1934-2017 г.)

Он был плодовитым американским дизайнером голландского происхождения, который пошел по стопам своего отца в данном бизнесе. В частности, его отец Йоп (Джон) Чарда ван Стеркенбург останется в памяти как дизайнер модели Lincoln Zephyr (1936 г.). Сам Том разработал около 80 автомобилей.

После учебы в Мичиганском университете Чарда переехал в Италию, где занялся совершенствованием выбранного ремесла. Он стажировался в знаменитом итальянском дизайнерском доме Carrozzeria Ghia, а затем перешел к еще более известному ателье – Pininfarina. В начале 1980-х Том Чарда стал боссом дизайна Fiat, после чего основал собственную студию Dimensione Design.

Мы будем помнить его как дизайнера экзотических спортивных автомобилей, включая Ferrari 365 GT California, De Tomaso Pantera, Aston Martin Lagonda Coupe и т. д. Но и потребители машин массового сегмента его точно не забудут, во всяком случае те, кто в свое время владел Fiat 124 Spider (1966 г.) и Ford Fiesta первого поколения (1972 г.).

Эрколе Спада (род. 1937 г.)

Итальянец, которому сегодня 83 года, давным-давно разработал дизайн Aston Martin DB4 GT Zagato, одного из самых красивых автомобилей, когда-либо созданных. Наиболее продуктивная эпоха Эрколе – 1960-е годы, когда он трудился на посту главного дизайнера студии Zagato. Зон приложил руку к созданию великих итальянских моделей: Alfa Romeo Giulietta SZ, 2600 SZ, Giulia TZ, Junior Z и Lancie Flavia Sport, Fulvia Sport и т. д.

В 1970 году Спада присоединился к Ford, чтобы стать главным дизайнером итальянского дизайнерского дома Ghia. Это привело к созданию злополучного Ford GT70, который, как известно, не был запущен в производство в самый последний момент.

После ухода из Ford и короткого пребывания в Audi в 1976 году Эрколе Спада присоединился к дизайнерскому центру BMW в качестве главного стилиста. Вместе с Клаусом Лутом он работал над BMW 7-Series (E32) и BMW 5-Series (E34).

В 1983-м Спада вернулся в Италию, чтобы возглавить институт I.DE.A. Здесь из-под его «пера» вышли небезызвестные Fiat Tipo, Tempra, Alfinim 155, а также Lancia Dedra и Delta II. Спада выиграл крупные контракты на проектирование от Fiat, что поставило его в прямую конкуренцию со своим коллегой Джорджетто Джуджаро. Вернувшись в Zagato в начале 90-х, Эрколе Спада принес с собой новую творческую энергию, которая привела к появлению Ferrari FZ93, а позже вместе со своим сыном он основал дизайн-студию Spadaconcept.

Джованни Микелотти (1921-1980 г.г.)

За свою печально короткую 58-летнюю жизнь Джованни Микелотти стал одним из самых плодовитых дизайнеров спортивных автомобилей XX века, нарисовав более 1200 машин и прототипов. За такую невероятную продуктивность уроженца Турина порой называют «автомобильным Пикассо».

В дополнение ко многим автомобилям, разработанным для Ferrari, Микелотти работал над дизайном BMW, Jaguar, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Matru, Bugatti и Alpine, для которой он разработал легендарный Alpine A110. Ко всему прочему он находил время для демонстрации своих навыков в дизайне грузовиков и автобусов Volvo и British Scammell.

Британцы и прочие любители классических спортивных автомобилей будут помнить за работу над моделями бренда Triumph, которым в 60-е годы прошлого века Джованни вдохнул новую жизнь. Это были спортивные модели TR4, Spitfire, GT6 и Stag, а также автомобили Herald, 2000 и Dolomite.

Уильям Таунс (1936-1993 г.)

Это был британец, который начал свою карьеру в качестве дизайнера сидений и дверных ручек в уже забытой Roots, и который, безусловно, оставил свой след в автомобильной промышленности. После того, как Roots перешел под крыло Rover, Уильям Таунс работал над моделью LeMans Rover-BRM, а затем перешел в Aston Martin. Пожалуй, самой заметной работой г-на Таунса можно считать Aston Martin DBS 1967 года. Плюс седан Lagonda 1976 года, выполненный в стиле «сложенной бумаги».

Он покинул Aston Martin в 1977 году для более прибыльной работы в области промышленного дизайна, создав собственную студию дизайна Interstyl. В качестве фрилансера Уильям работал над Jensen-Healey, успешным автомобилем Hustler, Reliant SS2 и недолговечным Railton F28/F29.

Много времени он отводил работе с электрическими двигателями и экспериментировал с минивэнами еще задолго до того, как эта концепция автомобилей ожила на мировых рынках.

Бруно Сакко (род. 1933 г.)

Итальянец, главный дизайнер Daimler-Benz в период с 1975 по 1999 г.г., считается одним из величайших дизайнеров в истории автомобилестроения. Член международного и Европейского автомобильных залов славы, а также номинант на звание автомобильного дизайнера века.

Начал свое сотрудничество с Mercedes-Benz в 1958 году. Утверждается, что именно он помог определить современное видение немецкой компании в глазах клиентов по всему миру. Маэстро отвечал, среди прочего, за разработку S-Class (W126), который стал эталоном престижности и стиля.

Под руководством и при его непосредственном участии Бруно были разработаны автомобили модель 190 (1982 г.), 300/500 SL Roadster (1989 г.), а также C- и E-Class (1993/1995 г.), SLK-Class (1996 г.) и A-Class (1997 г.). «Цешки» со временем превратились в самый продаваемые автомобили Mercedes. А что уж говорить о знаменитых W124 («ешки» в кузовных версиях «седан», «универсал», «купе», «кабриолет»), которые шли «на ура» на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века.

Марчелло Гандини (род. 1938 г.)

Еще один представитель солнечной Италии, которому сегодня 83 года. Гандини, в первую очередь, известен как член группы Bertone, и он стал наслаждаться репутацией всемирно известного дизайнера автомобилей очень рано - сразу после того, как разработал Lamborghini Miura. Чуть позже на свет появился знаменитый Countach.

Спортивная линия машин была козырной картой Гандини. Но у него были достижения и в сегменте массовых моделей. Именно он нарисовал облик Citroën BX. У этого «двойного шеврона» был характерный знак Гандини – «отрезанная» арка заднего крыла. В «зачетной книжке» Марчелло увидим также Fiat X1/9 и второе поколение Renault 5.

После этого он вернулся к суперкарам и разработал роскошный Bugatti EB110. Впоследствии итальянец работал на De Tomaso, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati. Наконец, снимаем шапку: Lancia Stratos - это также работа Гандини.

Гордон Буэриг (1904-1990 г.)

Имя американца Гордона Буэрига для подавляющего большинства из нас неизвестно. Причина этого отчасти заключается в том, что он вышел на пенсию автомобильного дизайнера еще в 1965 году. В свое время Гордон был влиятельным дизайнером американских производителей, который приобрел первый опыт в Packard, General Motors и Stutz.

В 25 лет он уже стал главным дизайнером фирмы Duesenberg, из которой в 1930-е годы перешел в Auburn, где разработал модели 851 Boattail Speedster (1935 г.), Te Cord 810 и 812 (1936 г.).

По окончании Второй Мировой войны Буэриг присоединился к Ford. Из более важных моделей, которые он разработал, можно и нужно выделить Victoria Coupe и Continental Mark II. Кроме того, в 1951 году американец запатентовал так называемую «съемную крышу», которая впоследствии использовалась в большом количестве на спортивных автомобилях по всему миру.

Продолжение следует…