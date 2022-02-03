3 февраля 2022, 17:19
Вьетнамцев пересадят на маршрутки «ГАЗели»
Горьковский автозавод отправил на экспорт во Вьетнам партию сразу из 100 автобусов ГАЗель Next Citiline. Машины закупила компания Futa Bus Lines, один из крупнейших перевозчиков страны. Российские автобусы будут работать на юге Вьетнама.
Дарья Климова Фото: Группа ГАЗ
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Фото: Группа ГАЗ
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Фото: Группа ГАЗ
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Фото: Группа ГАЗ
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Фото: Группа ГАЗ
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Горьковский автозавод сотрудничает с Вьетнамом не первый год. Первые 50 автобусов отправились в страну еще в 2020 году. Они работают в столице страны – Ханое. Тогда же ГАЗ начал официальные продажи своих автомобилей на местном рынке. Сейчас во Вьетнаме работают 11 дилерских центров. Клиентам предлагают бортовые версии, фургоны и микроавтобусы в различных модификациях.
Упомянутые модели: ГАЗ ГАЗель NEXT (от 950 000 Р)
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