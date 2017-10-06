6 октября 2017, 20:40
Видео недели: Koenigsegg «наказала» Bugatti в разгоне до 400 км/ч
Гиперкар Koenigsegg Agera RS достиг 400 км/ч и полностью остановился за 36,4 секунды. Этот результат на 5,5 секунды превзошел прошлый рекорд, установленный Bugatti Chiron.
Заезд состоялся в Дании на заброшенной военной базе. Рекорд установлен на модели Koenigsegg Agera RS, оснащенной опциональным пакетом 1MW. Под капотом «гонки» разместился 5-литровый твин-турбо двигатель с отдачей в 1 360 «лошадей». Управлял автомобилем тест-пилот компании Никлас Лилья. На осуществление упражнения по разгону до 400 км/ч и последующей полной остановке потребовалось 3 112 метров.
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Отзывы по теме
Что-то отзывов маловато :)
Какой на нее налог в россии???
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
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