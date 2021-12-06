Влияние пандемии на жизнь автомобилистов: что изменилось временно, а что навсегда
Рост спроса на электромобили
Если раньше продажи электромобилей шли вяло, то в 2020 случился настоящий бум! Европейцы стали массово пересаживаться на электромобили, превратив данный сегмент авторынка в один из самых активно растущих. А так как все в мире связано, подобный спрос подстегнул автопром всего мира ускорить выход новых моделей на электротяге. Вероятнее всего, этот тренд останется с нами навсегда, учитывая, как развивается эта сфера – батареи становятся все более емкими, они стали значительно дешевле, чем 10 лет назад, и уже не одна новая модель на рынке выходит с запасом хода более 500 км на одном заряде! Электромобили внезапно стали полноценной заменой машинам с ДВС.
Запрет въезда машин в старый центр
В Европе уже давно искали способ избавиться от машин в старых городских центрах, и наконец-то нашли – под предлогом пандемии многие города установили подобные запреты и сейчас активно развивают чисто пешеходные зоны в исторических центрах. И хотя Россию подобное пока не затронуло, создание новых пешеходных зон тоже стало чуть более активно развиваться в наших городах.
Работа на удаленке
Внезапно миллионы людей по всему миру стали работать не в офисах, а у себя дома. А ведь совсем недавно многие компании утверждали, что работать удаленно невозможно! Подобное не только сократило число машин в городе, но в перспективе может привести к тому, что все больше людей будут уезжать из больших городов в пригороды и деревни. Возможно, в будущем это подстегнет продажи машин – жизнь за городом без личного транспорта затруднительна, а также поспособствует развитию инфраструктуры. Ну и, на что все надеются, поможет хоть отчасти снизить число пробок в городах.
Влияние на общественный транспорт
Переполненный общественный транспорт не то место, где можно соблюдать хоть какую-то дистанцию, не говоря уже о 1,5 м. Неудивительно, что те, у кого есть возможность, предпочли пересесть на личный транспорт или начали пользоваться такси. С развитием каршеринга, велошеринга и аренды электросамокатов число горожан, отдающих предпочтение альтернативным средствам передвижения, будет только расти. В России подобное актуально только в теплое время года, так что у нас, скорее всего, будут процветать службы такси и расти продажи автомобилей.
Пандемия ударила по совместным поездкам
В США было потрачено столько сил на то, чтобы убедить граждан подвозить друг друга, перейдя к так называемому карпулингу – совместному владению автомобилем. А в итоге сейчас многие не хотят рисковать и предпочитают поездки в одиночестве или с членами собственной семьи. И никто не знает, когда изменится ситуация с вирусом в мире, и изголодаются ли люди по живому общению настолько, чтобы вновь вернуться к совместным поездкам с соседями.
Люди стали путешествовать на машинах и покупать кемперы
Человек так устроен, что никакая пандемия не заставит его проводить отпуск в четырех стенах. Из-за закрытых границ люди по всему миру обратили свои взоры на то, что может предложить им собственная страна. Причем многие решили путешествовать на машине, так что в ряде стран особым спросом пользовались стоянки для кемпинга, а еще все вдруг вспомнили про кемперы и дома на колесах. Сейчас это один из активно развивающихся трендов, даже в России если компании, которые занимаются созданием жилых модулей.
В США и Европе опустели улицы
В города, в которых улицы никогда не умолкали, внезапно стало пусто и тихо. Исчез непрерывный поток машин, да и людей поубавилось. Но все это следствие ограничительных мер на фоне очередной волны коронавируса, и вряд ли сохранится навсегда. И все же, сейчас никто не может предсказать, какими станут наши города 5 лет спустя.
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