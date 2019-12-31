31 декабря 2019, 08:16
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen сертифицировала в России флагманский лифтбек Arteon. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в открытой базе Росстандарта. Ранее компания сообщила, что продажи модели стартуют в третьем квартале 2020 года.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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В европейскую моторную гамму входят три бензиновых двигателя мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также три дизеля отдачей 150, 190 и 240 сил. Судя по опубликованному ОТТС, линейку агрегатов для России сократили до двух 2,0-литровых турбомоторов TSI мощностью 190 и 280 лошадиных сил. Не исключено, что мощность «старшего» двигателя урежут до налоговыгодных 250 сил. Кстати, заправлять его рекомендуют бензином с октановым числом не ниже 98. Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG, привод - передний или полный.
В список стандартного оснащения входит климат-контроль, система курсовой устойчивости, система распределения тормозных усилий и система помощи при экстренном торможении. Дополнительно доступны медиасистема со встроенной навигацией, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, парковочный ассистент, люк и диски размерностью до 20 дюймов.
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
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