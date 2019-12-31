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31 декабря 2019, 08:16

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen сертифицировала в России флагманский лифтбек Arteon. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в открытой базе Росстандарта. Ранее компания сообщила, что продажи модели стартуют в третьем квартале 2020 года.
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок

Фото: Volkswagen

Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
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Российская премьера Volkswagen Arteon состоялась в августе 2018 года на Московском автосалоне. Первоначально ожидалось, что продажи стартуют в 2019 году, но в середине июля стало известно, что запуск перенесли на следующий год. Напомним, стильный лифтбек Arteon построен на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база – 2 841 мм. Объем багажника составляет 563 литра, а при сложенных сидениях второго ряда он увеличивается до 1 557 литров.

В европейскую моторную гамму входят три бензиновых двигателя мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также три дизеля отдачей 150, 190 и 240 сил. Судя по опубликованному ОТТС, линейку агрегатов для России сократили до двух 2,0-литровых турбомоторов TSI мощностью 190 и 280 лошадиных сил. Не исключено, что мощность «старшего» двигателя урежут до налоговыгодных 250 сил. Кстати, заправлять его рекомендуют бензином с октановым числом не ниже 98. Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG, привод - передний или полный.

В список стандартного оснащения входит климат-контроль, система курсовой устойчивости, система распределения тормозных усилий и система помощи при экстренном торможении. Дополнительно доступны медиасистема со встроенной навигацией, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, парковочный ассистент, люк и диски размерностью до 20 дюймов.

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Volkswagen Arteon готовится выйти на российский рынок
{{material_128338}}Российская премьера Volkswagen Arteon состоялась в августе 2018 года на Московском автосалоне. Первоначально ожидалось, что продажи стартуют в 2019 году, но в середине июля стало известно, что запуск перенесли на следующий год. Напомним, стильный лифтбек Arteon построен на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база – 2 841 мм. Объем багажника составляет 563 литра, а при сложенных сидениях второго ряда он увеличивается до 1 557 литров.В европейскую моторную гамму входят три бензиновых двигателя мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также три дизеля отдачей 150, 190 и 240 сил. Судя по опубликованному ОТТС, линейку агрегатов для России сократили до двух 2,0-литровых турбомоторов TSI мощностью 190 и 280 лошадиных сил. Не исключено, что мощность «старшего» двигателя урежут до налоговыгодных 250 сил. Кстати, заправлять его рекомендуют бензином с октановым числом не ниже 98. Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG, привод - передний или полный.В список стандартного оснащения входит климат-контроль, система курсовой устойчивости, система распределения тормозных усилий и система помощи при экстренном торможении. Дополнительно доступны медиасистема со встроенной навигацией, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, парковочный ассистент, люк и диски размерностью до 20 дюймов.
2019-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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