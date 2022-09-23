Volvo объявила о преемнике XC90. Что о нем известно на данный момент?
При этом скандинавы не представили никакой информации о системе привода нового автомобиля. Заявлено, что EX90 будет предлагаться исключительно с электрическими силовыми установками и базироваться на новой платформе, которая позже используют в других моделях Volvo.
В своем первом анонсе EX90 производитель рассматривает только вопрос безопасности и помощи водителю. «Автомобиль сможет видеть небольшие объекты на сотни метров вперед, предлагая, тем самым, больше времени для «переваривания» информации от радаров и принятия решений по избежанию вероятной опасности», - заявил генеральный директор Volvo Джим Роуэн.
Volvo Cars планирует выпустить более подробную информацию о новом электромобиле EX90 в ближайшие недели. Эксперты ожидают получить данные об отдельных системах и функциях. Полная техническая информация, касающаяся силового агрегата, аккумуляторной батареи, системы зарядки и дальности, ожидаются не ранее ноября, на который запланирован официальный дебют автомобиля.
Слухи о возможном отходе Volvo от традиционной, буквенно-цифровой схемы именования автомобилей, возникшие в прошлом году, когда гендиректором компании был Хакан Самуэльссон, не оправдались. То есть ни о каком имени Embla речи не идет.
На данный момент подтверждено, что EX90 будет сходить с конвейера завода Ridgeville в американском штате Южная Каролина, где также собирается Polestar 3. Европейское производство этих двух электрических моделей могло бы состояться на недавно анонсированном заводе новых электромобилей Volvo в Словакии, но эта информация пока официально не подтверждена.
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