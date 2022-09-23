Volvo объявила о преемнике XC90. Что о нем известно на данный момент?

При этом скандинавы не представили никакой информации о системе привода нового автомобиля. Заявлено, что EX90 будет предлагаться исключительно с электрическими силовыми установками и базироваться на новой платформе, которая позже используют в других моделях Volvo.

В своем первом анонсе EX90 производитель рассматривает только вопрос безопасности и помощи водителю. «Автомобиль сможет видеть небольшие объекты на сотни метров вперед, предлагая, тем самым, больше времени для «переваривания» информации от радаров и принятия решений по избежанию вероятной опасности», - заявил генеральный директор Volvo Джим Роуэн.

Volvo XC90 От 2 л, 249 л.с Новый от 7 480 000 до 13 900 000 Р

По словам главы компании, особое внимание уделено технологиям, которые будут всматриваться в глаза водителя, чтобы вовремя разглядеть его отвлеченность, усталость или невнимательность.

Volvo Cars планирует выпустить более подробную информацию о новом электромобиле EX90 в ближайшие недели. Эксперты ожидают получить данные об отдельных системах и функциях. Полная техническая информация, касающаяся силового агрегата, аккумуляторной батареи, системы зарядки и дальности, ожидаются не ранее ноября, на который запланирован официальный дебют автомобиля.

Слухи о возможном отходе Volvo от традиционной, буквенно-цифровой схемы именования автомобилей, возникшие в прошлом году, когда гендиректором компании был Хакан Самуэльссон, не оправдались. То есть ни о каком имени Embla речи не идет.

На данный момент подтверждено, что EX90 будет сходить с конвейера завода Ridgeville в американском штате Южная Каролина, где также собирается Polestar 3. Европейское производство этих двух электрических моделей могло бы состояться на недавно анонсированном заводе новых электромобилей Volvo в Словакии, но эта информация пока официально не подтверждена.

Упомянутые модели: Volvo XC90 (от 3 379 000 Р )

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