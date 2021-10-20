Все самое интересное о новом большом «Лексусе»: фото и информация
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Автомобиль достоин того, чтобы его показывать вновь и вновь. Тем более, что ближайшие полгода (если не больше) в свободной продаже его не увидим. Как говорят в пресс-службе Lexus, первые товарные LX600 появятся у дилеров лишь весной 2022-го. По этой причине нет оснований пока говорить о цене. Она будет озвучена ближе к старту продаж.
Ясно одно – флагманский SUV Lexus может нанести серьезный удар по не менее любимому у нас однокласснику Toyota Land Cruiser. Козырей у люкс-внедорожника куда больше – автомобиль получился макси-прогрессивным, о чем портал 110km.ru проинформировал неделю назад.
У «шестисотого», напомним, новая концепция дизайна, рамная конструкция, два (на выбор) турбированных V6 (3,5-литровый 415-сильный бензиновый и 3,3-литровый 300-сильный дизель) силовых агрегата, отличная управляемость и роскошный уровень внутреннего комфорта.
К примеру, в комплектации VIP доступны отдельные задние кресла, которые можно наклонять под углом до 48 градусов с помощью специальной консоли. Сиденье переднего пассажира складывается для обеспечения обзорности и создания расслабляющего пространства с местом для ног до 1 100 мм. При этом для большего комфорта в поездке можно использовать подставку для ног за передним пассажирским сиденьем.
Впервые в модельном ряду Lexus применен переключатель «старт-стоп» с функцией аутентификации по отпечатку пальца. Таким образом можно сохранить основные настройки автомобиля за каждым пользователем, что упрощает пользование LX600 для нескольких человек.
Подвеска AHC позволяет регулировать дорожный просвет в зависимости от условий вождения и предлагает расширенный выбор вариантов клиренса. AHC стабилизирует положение автомобиля при поворотах, ускорении и замедлении, оптимизируя жёсткость пружин по мере необходимости.
Новый монитор системы помощи при движении по бездорожью использует 4 камеры, чтобы помочь водителю контролировать ситуацию вокруг автомобиля. Новая функция Multi-terrain Monitor упрощает водителю жизнь: не покидая салон, он может проверить состояние под автомобилем, а также области вокруг передних и задних колёс.
- 5 240 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 2 349 000 РLexus LX 2008 в Москве
- 9 400 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 2 400 000 РLexus LX 2010 в Москве
- 8 795 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 3 200 000 РLexus LX 2012 в Москве
- 5 599 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 6 500 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 12 178 000 РLexus LX 2021 в Москве
- 6 999 000 РLexus LX 2017 в Москве
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