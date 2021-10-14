Новый Lexus LX 600: современное шасси, мощные моторы и огромная решетка радиатора
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
В профиль новый Lexus также напоминает Land Cruiser, хотя у него оригинальная линия остекления и задняя стойка. В дизайне притягивает взгляд массивная решетка радиатора в виде хромированных горизонтальных ламелей. Версия F Sport визуально будет отличаться черной сетчатой решеткой радиатора и глянцевыми черными акцентами на кузове, а в техническом плане – более жесткой подвеской и задним самоблокирующимся дифференциалом Torsen.
Вслед за Toyota Land Cruiser, в моторной гамме Lexus LX на смену двигателям V8 пришли битурбомоторы V6 нового поколения. Lexus LX 500d оснащен дизелем объемом 3,3 литра, который выдает 300 л.с. и 700 Нм (против 272 л.с. и 650 Нм у прежнего 4,5-литрового агрегата). А бензиновый Lexus LX 600 получил 3,4-литровый двигатель V6 мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента (вместо 367 л.с. и 530 Нм у старого атмосферника). Коробка передач — 10-диапазонный «автомат».
В список доступного оснащения вошли камеры кругового обзора, электронная система Multi-Terrain Monitor, запуск двигателя по отпечатку пальца, аудиосистема Mark Levinson с 25 динамиками, два раздельных кресла во втором ряду с широким подлокотником, планшетами медиасистемы и дополнительными воздуховодами в потолке.
Продажи нового Lexus LX стартуют в первом квартале 2022 года. Цены пока официально не сообщаются, но можно предположить, что внедорожник будет ощутимо дороже предшественника. Сейчас цены начинаются от 7,9 млн рублей.
- 5 240 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 5 800 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 9 400 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 9 700 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 2 400 000 РLexus LX 2010 в Москве
- 8 795 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 5 599 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 7 290 000 РLexus LX 2019 в Москве
- 7 887 000 РLexus LX 2019 в Москве
- 6 999 000 РLexus LX 2017 в Москве
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