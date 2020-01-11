Вы не против, если инвалиды будут ездить по платным трассам бесплатно?
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Авторы идеи - народные избранники Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Андрей Свинцов и Александр Старовойтов напоминают, что в настоящее время от сборов за проезд по платным автомобильным дорогам освобождены многие типы транспортных средств.
В частности, упоминаются автомобили экстренных служб, полицейские машины и машины военной автоинспекции (ВАИ), транспорт организаций федеральной почтовой связи, автомобили, которым бесплатный проезд разрешен собственником платной магистрали и, конечно же, общественный транспорт.
Вышеперечисленные депутаты заявляют: «Активное развитие в России системы платных автомагистралей направлено, прежде всего, на обеспечение транспортной доступности между объектами инфраструктуры как внутри населенных пунктов, так и между ними. И, несмотря на это, льготный проезд по платным дорогам для социально незащищенных инвалидов до настоящего времени не предусмотрен. Это неверно».
В пояснительной записке к документу, в частности, говорится: «Предоставление права льготного проезда по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для инвалидов, а также направлено на повышение уровня их социальной защиты, что и является обязанностью государства, в том числе в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов». Как говорится, не поспоришь.
Пользователи сетей своеобразно отреагировали на эту информацию. Вот лишь пара соответствующих комментариев. Илона Илона: «Пусть сначала проведут ревизию среди инвалидов т.к. у нас купленных инвалидностей - 50%. Действительно, больные люди не могут её получить, а купить - пожалуйста. В Курске это 220 тысяч (3 группа). Во всех городах свои расценки. Вот так-то, друзья. Вот такая сейчас наша страна».
Степан Зюзин: «Ну, если посмотреть на парковки на местах для инвалидов, то обычно там стоят дорогие иномарки богатых чуваков. А раз так, угадайте, кто будет бесплатно ездить по платным дорогам»...
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