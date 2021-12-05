«Яндекс.Такси»: водители предупредили о грядущей забастовке
Решение о забастовке было принято на собрании, проведенном таксистами три дня назад, когда у одного из крупных торговых центров столицы Республики Коми обмозговать свое положение съехалось около 50 – 60 человек.
Причина недовольства со стороны водителей - разногласия с компанией «Яндекс.Такси». таксисты жалуются, что она увеличила среднюю подачу машины без увеличения стоимости заказов. Плюс непрерывный, по словам таксистов, рост комиссий «Яндекс.Такси», сопровождающийся одновременно снижением как минимальной стоимости поездки.
Возмущенные водители приводят примеры: в настоящее время минимальная стоимость поездки в республиканском центре упала до 59 рублей. При этом цена литра бензина доходит до 48 рублей и выше, а расстояние подачи увеличилось с 1 декабря 2021 года с 2,6 до 3,7 км.
В «Яндекс.Go» прокомментировали анонсированную забастовку сыктывкарских таксистов: «Сервис работает в обычном режиме — перевозчики выполняют заказы, их количество растет. Средний доход водителей, которые выполняют заказы «Яндекс Go» в Сыктывкаре, за последние полгода вырос на 16%, в том числе благодаря нашей системе мотивации. Водители из Сыктывкара сегодня зарабатывают в среднем около 350-400 рублей в час даже в тарифе «Эконом».
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