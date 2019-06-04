4 июня 2019, 00:21
Яндекс – теперь и грузовое такси
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Сервис «Яндекс.Такси» теперь занимается не только перевозкой людей, но и грузов. Если вам требуется перевезти стройматериалы или мебель, при помощи того же мобильного приложения можно вызвать фургон.
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Сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» пополнил свой автопарк грузовыми фургонами Ford Transit ...Читать далее
Процедура заказа грузового такси осталась прежней и осуществляется через приложение «Яндекс.Такси». Дополнительно к фургону можно вызвать одного или двух грузчиков. Цена поездки, как и в обычном такси, рассчитывается заранее. Направление грузового такси «Яндекс» развивает совместно с партнерскими автопарками. Все фургоны имеют специальную фирменную оклейку с надписями «Грузовой» и «Вещей много не бывает». В мобильном приложении можно следить за передвижениями фургона по карте, а в салоне всегда есть место для хозяина груза. На случай, если клиент захочет лично сопровождать свое имущество.
В декабре 2018 года грузовые фургоны появились в каршеринг-сервисе «Яндекс.Драйв». Сначала автопарк каршеринга пополнили Citroen Jumpy. Для них был доступен поминутный тариф: 24 рубля за минуту аренды и 7 рублей за минуту ожидания. В марте в «Яндекс.Драйве» появились фургоны Ford Transit, а в апреле - Volkswagen Transporter. Взять в аренду фургон можно в Москве и Петербурге.
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