4 июня 2019, 00:21

Яндекс – теперь и грузовое такси

  • 840
  • 0
Сервис «Яндекс.Такси» теперь занимается не только перевозкой людей, но и грузов. Если вам требуется перевезти стройматериалы или мебель, при помощи того же мобильного приложения можно вызвать фургон.
Яндекс теперь и грузовое такси
Ранее мы писали
Сервис поминутной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв» пополнил свой автопарк грузовыми фургонами Ford Transit ...
Читать далее
Автопарк «Яндекс.Такси» пополнился легкими коммерческими «грузовичками»: «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter или Peugeot Boxer. Минимальный размер багажного отделения: длина – 260 см, ширина – 160 см, высота – 150 см. Пока новая опция доступна только жителям Москвы и Московской области. 

Процедура заказа грузового такси осталась прежней и осуществляется через приложение «Яндекс.Такси». Дополнительно к фургону можно вызвать одного или двух грузчиков. Цена поездки, как и в обычном такси, рассчитывается заранее. Направление грузового такси «Яндекс» развивает совместно с партнерскими автопарками. Все фургоны имеют специальную фирменную оклейку с надписями «Грузовой» и «Вещей много не бывает». В мобильном приложении можно следить за передвижениями фургона по карте, а в салоне всегда есть место для хозяина груза. На случай, если клиент захочет лично сопровождать свое имущество.
 
В декабре 2018 года грузовые фургоны появились в каршеринг-сервисе «Яндекс.Драйв». Сначала автопарк каршеринга пополнили Citroen Jumpy. Для них был доступен поминутный тариф: 24 рубля за минуту аренды и 7 рублей за минуту ожидания. В марте в «Яндекс.Драйве» появились фургоны Ford Transit, а в апреле - Volkswagen Transporter. Взять в аренду фургон можно в Москве и Петербурге.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто Жукова | отзывы
У меня Hyundai Santa Fe, недавно завез его в автосервис на Жукова. Надо было пройти плановое ТО. Мой Хендай прогнали через сервис нашли пару проблем и все заменили. Мужикам отдельный респект за скорость
Денис Рудаковский
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Фаворит Kia Юг | отзывы
Два года ездил в этот сервис и считал его хорошим, пока не влетел в ДТП. Направили сюда по страховой делать кузовной ремонт. Делали чересчур долго, два месяца. Я сам звонил, потом напряг страховую, и как я потом узнал, из этих двух месяцев половину времени работы не велись совсем, машина простаивала ...
Leon
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Над таксистами в России усилят контроль
Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Яндекс – теперь и грузовое такси
{{material_126237}}Автопарк «Яндекс.Такси» пополнился легкими коммерческими «грузовичками»: «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter или Peugeot Boxer. Минимальный размер багажного отделения: длина – 260 см, ширина – 160 см, высота – 150 см. Пока новая опция доступна только жителям Москвы и Московской области. Процедура заказа грузового такси осталась прежней и осуществляется через приложение «Яндекс.Такси». Дополнительно к фургону можно вызвать одного или двух грузчиков. Цена поездки, как и в обычном такси, рассчитывается заранее. Направление грузового такси «Яндекс» развивает совместно с партнерскими автопарками. Все фургоны имеют специальную фирменную оклейку с надписями «Грузовой» и «Вещей много не бывает». В мобильном приложении можно следить за передвижениями фургона по карте, а в салоне всегда есть место для хозяина груза. На случай, если клиент захочет лично сопровождать свое имущество. В декабре 2018 года грузовые фургоны появились в каршеринг-сервисе «Яндекс.Драйв». Сначала автопарк каршеринга пополнили Citroen Jumpy. Для них был доступен поминутный тариф: 24 рубля за минуту аренды и 7 рублей за минуту ожидания. В марте в «Яндекс.Драйве» появились фургоны Ford Transit, а в апреле - Volkswagen Transporter. Взять в аренду фургон можно в Москве и Петербурге.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставропольский край Красноярск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG