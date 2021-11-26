26 ноября 2021, 09:09
За шуточный угон такси дали серьезный тюремный срок: три блогера отправятся в колонию
Пресненский суд Москвы вынес приговор трем казахстанским пранкерам по делу о розыгрыше с угоном такси премиум-класса. Блогеры получили по 3,5 года колонии общего режима.
Дарья Климова Фото: moskvichmag.ru
Ранее мы писали
Блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео на которых они демонстрируют лихую езду, начнут наказывать ...Читать далее
Спустя несколько минут парень вернул машину. Водителю сообщили, что это был розыгрыш, и записали на видео его реакцию. Однако пока шутник катался на BMW водитель успел позвонить в полицию и сообщить об угоне. Полицейские шутку не оценили и возбудили уголовное дело об угоне группой лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд приговорил всех троих участников розыгрыша к 3,5 годам колонии. Их взяли под стражу прямо в зале суда.
Упомянутые модели: BMW 5 (от 2 650 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 000 000 РBMW 5 серия 2019 в Москве
- 3 545 000 РBMW 5 серия 2017 в Москве
- 1 370 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 5 106 700 РBMW 5 серии 2021 в Москве
- 1 387 000 РBMW 5 серии 2012 в Москве
- 1 546 000 РBMW 5 серии 2013 в Москве
- 3 449 000 РBMW 5 серия 2018 в Москве
- 5 640 000 РBMW 5 серии 2021 в Москве
- 5 331 100 РBMW 5 серия 2021 в Москве
- 1 050 000 РBMW 5 серии 2009 в Москве
Новости по теме
Аэропорт распродает автомобили с долгосрочной парковки (владельцы о них просто забыли)
12.10.2021, 16:08
Названы лучшие среднеразмерные седаны премиум-класса
07.10.2021, 00:01
Вот это улов: рыбак обнаружил в озере BMW 5-Series
24.09.2021, 00:01
5 самых мощных автомобилей BMW в России
04.02.2021, 22:54
В России стартовали продажи обновленного BMW 5-Series
16.12.2020, 10:50
Новости по теме
Аэропорт распродает автомобили с долгосрочной парковки (владельцы о них просто забыли)
12.10.2021, 16:08
Названы лучшие среднеразмерные седаны премиум-класса
07.10.2021, 00:01
Вот это улов: рыбак обнаружил в озере BMW 5-Series
24.09.2021, 00:01
5 самых мощных автомобилей BMW в России
04.02.2021, 22:54
В России стартовали продажи обновленного BMW 5-Series
16.12.2020, 10:50
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин