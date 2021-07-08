Зацените новинки в автопарке Ким Кардашьян: выпущенный на заказ Range Rover и Ghost
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Platinum Motorsport Group одна из немногих и всемирно известных компаний, занимающихся тюнингом самых дорогих автомобилей класса Luxe для самых известных и богатых людей. Компания была основана братьями George & Jack Keshishyan в 1998 году. Братья позиционируют себя как ведущие «дизайнеры и создатели высококлассной автомобильной культуры и образа жизни». Ким Кардашьян сотрудничает с ними с 2010 года.
На этот раз Platinum Motorsport Group создала для Ким уникальный Rolls Royce Ghost 2022 года, автомобиль получил действительно уникальные черты. Среди них оранжево-белый интерьер и уникальная окраска кузова.
Также у Platinum Motorsport Group Ким заказала тюнинг совершенно нового Land Rover Range Rover Autobiography, который получил тот же стиль и отделку, что и Ghost. Кроссовер покрасили новой краской Platinum Special Pantone Satin Silver. Range получил эксклюзивные 24-дюймовые матовые диски Platinum от Platinum Motorsport Group. Кажется, эти две модели выглядят гораздо интереснее пушистого Urus, не так ли?
- 12 651 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 10 000 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 3 135 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 4 650 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 5 117 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 5 197 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 8 188 765 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 7 663 763 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 12 810 000 РLand Rover Range Rover 2020 в Москве
- 10 997 000 РLand Rover Range Rover 2020 в Москве
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