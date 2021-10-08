Женевский автосалон не могут провести третий год подряд
Фото: Reuters
В этом году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка осложняется еще кризисом в автопроме, разразившимся из-за нехватки полупроводников. В итоге, не только приостанавливается сборка текущих моделей, но и срываются сроки запуска в производство новинок.
Женевский автосалон – далеко не единственный, вынужденный неоднократно переносить даты. Автосалон в Нью-Йорке (NYIAS) должен был состояться в августе этого года, будучи перенесен с апреля, но организаторы были вынуждены отказаться от планов проведения этого мероприятия в 2021 году. На этом фоне тем более важное значение имели состоявшиеся выставки в Шанхае (апрель) и в Мюнхене (сентябрь).
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