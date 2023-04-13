Женщина, пойманная пьяной за рулем, сумела сохранить права из-за юридической уловки
Дело передали в суд, но тут выяснилось, что у стороны обвинения нет никаких доказательств того, что Хизер Роулинсон действительно управляла автомобилем. Полицейские видели, как она сидела за рулем автомобиля с заведенным двигателем, но они не стали дожидаться, пока она тронется с места, чтобы ее задержать. Видео с камер наблюдения также оказалось неинформативным.
В итоге, суд не стал лишать женщину водительских прав, а ограничился выпиской 10 штрафных баллов и оштрафовал на 400 фунтов стерлингов, что составляет чуть более 40 тысячи рублей в пересчете по текущему курсу.
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-
09.02.2022, 13:30
Mini раскрывает секреты: появились подробности о новой линейке машин специального выпуска
Mini выпускает три модели специального выпуска. Модели будут называться Cooper, Countryman и Clubman. Бренд, выпускающий небольшие автомобили, празднует 20-летие продаж в США в марте этого года. Читать далее
-
07.12.2021, 12:44
Mini везет в Россию новую интересную модель: сроки запуска и цена
Компания Mini подтвердила планы вывести на российский рынок электрическую версию хэтчбека Mini Cooper SE. Отечественным покупателям предложат автомобиль с 184-сильным мотором. Комплектаций будет две.Читать далее
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15.11.2021, 15:05
Жизнь нараспашку: американцы назвали лучшие кабриолеты 2021 года (до 45 000 долларов)
Американский портал usnews.com опубликовал список лучших, на их взгляд, кабриолетов образца уходящего 2021 года. Перечень у коллег получился внушительный, но только по той причине, что они внесли в него чуть ли не все «открывашки» - как дорогие, так и не очень. Читать далее
-
12.10.2021, 16:08
Аэропорт распродает автомобили с долгосрочной парковки (владельцы о них просто забыли)
Международный аэропорт Питтсбурга (США) решил избавиться от бесхозных автомобилей, простаивающих на парковке уже не первый год. Ключей и документов от них нет, поэтому невозможно определить ни пробег, ни техническое состояние.Читать далее
-
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Mini отказывается от кожи в интерьере своих моделей
Дизайнер Mini заявил, что в интерьерах будущих моделей больше не будет элементов из кожи. Это одно из изменений, которые ждут автомобили британского бренда в следующем поколении.Читать далее
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