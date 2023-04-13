Женщина, пойманная пьяной за рулем, сумела сохранить права из-за юридической уловки

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Инцидент произошел в декабре 2022 года. Внимание полицейских привлекла нетрезвая женщина, садившаяся за руль Mini Cooper на заправочной станции в 2 часа ночи. Тест на дыхание показал, что литре выдыхаемого воздуха содержалось 64 мг алкоголя, тогда как максимально допустимый порог в Великобритании составляет 35 мг. В машине полицейские обнаружили еще пару непочатых бутылок вина, пишет Daily Mail.

Дело передали в суд, но тут выяснилось, что у стороны обвинения нет никаких доказательств того, что Хизер Роулинсон действительно управляла автомобилем. Полицейские видели, как она сидела за рулем автомобиля с заведенным двигателем, но они не стали дожидаться, пока она тронется с места, чтобы ее задержать. Видео с камер наблюдения также оказалось неинформативным.

В итоге, суд не стал лишать женщину водительских прав, а ограничился выпиской 10 штрафных баллов и оштрафовал на 400 фунтов стерлингов, что составляет чуть более 40 тысячи рублей в пересчете по текущему курсу.

Упомянутые модели: MINI Cooper S (от 1 499 000 Р )

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