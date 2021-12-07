Mini везет в Россию новую интересную модель: сроки запуска и цена
Фото: Mini
Фото: Mini
Фото: Mini
Фото: Mini
Фото: Mini
Фото: Mini
Фото: Mini
Фото: Mini
Фото: Mini
Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения. Базовый Classic предварительно оценили в 3,6 млн рублей. В стандартное оснащение входит полностью светодиодная оптика, 5,5-дюймовая цифровая панель приборов, 8,8-дюймовый экран медиасистемы, подогрев передних сидений, круиз-контроль, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль и складные наружные зеркала с автозатемнением.
В более дорогой комплектации Electric (от 3,85 млн рублей) дополнительно появляются парковочный ассистент и камера заднего вида, атмосферная подсветка салона, подогрев руля и 17-дюймовые двухцветные колесные диски. В компании подчеркивают, что цены могут измениться, если российские власти увеличат ввозные пошлины. Месяц назад Минпромторг предложил увеличить утильсбор для новых электрокаров в 9 раз.
- 1 987 000 РMINI Cooper 2019 в Москве
- 810 000 РMINI Cooper S 2010 в Москве
- 1 530 000 РMINI Cabrio 2009 в Москве
- 1 357 000 РMINI Cooper S 2009 в Москве
- 1 930 000 РMINI Cooper 2018 в Москве
- 2 078 000 РMINI Cooper 2020 в Москве
- 2 110 000 РMINI Cooper 2020 в Москве
- 1 212 000 РMINI Cooper S Countryman 2012 в Москве
- 1 957 000 РMINI Cooper 2018 в Москве
- 1 997 000 РMINI Cooper 2018 в Москве
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