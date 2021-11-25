25 ноября 2021, 14:45
Женщина решила отомстить за измену, но перепутала машины: вот что произошло затем
Хозяйка красного Mitsubishi Outlander Sport была шокирована, когда утром обнаружила у дома свой изуродованный автомобиль. На борту красовалась надпись черной краской «Майк – обманщик».
Дарья Климова Фото: nbcnews.com
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Фото: nbcnews.com
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К счастью, кроссовер был застрахован, и страховая компания уже заявила, что покроет все расходы на возвращение автомобилю первозданного вида. Поэтому Пэт, оправившись от первого шока, уже не расстраивается и лишь просит пресловутого Майка коренным образом пересмотреть свое поведение.
Упомянутые модели: Mitsubishi ASX (от 1 059 000 Р)
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