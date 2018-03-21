21 марта 2018, 15:15

Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию

Международный автосалон в Женеве отгремел, как всегда, с размахом. Производители порадовали публику, в общей сложности, 110 новинками. В их числе – летающие машины, суперкары, концепты, рестайлинговые модели и новые генерации.
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Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию Lexus UX, Mercedes, Jaguar I-Pace, Audi A6, KIA

В суете масштабного автошоу многие новинки публике попросту не запомнились. Но есть среди премьер те автомобили, которые заслуживают особого внимания. Эти модели с нетерпением ждут на автомобильном рынке России, и мы вам о них напомним.

Lexus UX

Lexus UX
170 л.с
В следующем году японский автопроизводитель намерен вывести на мировой авторынок свой новый самый доступный компактный вседорожник. В списке стран, куда будет поставляться модель, есть и Россия. Чем же должен привлечь новичок отечественных потребителей? Прежде всего, совершенно новой платформой GA-C. Благодаря низкому центру тяжести новое шасси обеспечивает лучшую управляемость в классе. В длину UX достигает 4 495 мм, в ширину – 1 840 мм, а в высоту – 1 520 мм, размер колесной базы при этом равен 2 640 мм. Радиус разворота составляет 5,2 метра.

Уже в «базе» с индексом UX200 машина будет приводиться в движение новым 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором, разработанным инженерами Lexus. Это первая в истории марки бесступенчатая трансмиссия.

Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация UX 250h, которая оснащается 2-литровым двигателем, электромотором на задней оси, блоком аккумуляторных батарей и вариатором. Суммарная отдача установки составляет 178 сил.

Mercedes-Maybach S-Class
Mercedes Mercedes-Maybach S-classe
От 3 л, 333 л.с
Новый от 7 770 000 до 13 250 000 Р
Роскошный немецкий седан еще с момента своего появления в России стал одним из самых востребованных люкс-каров. Обновленный же вариант, дебютировавший в Женеве, получился на 25 см длиннее, чем модификация Mercedes S600 Long. Габаритная длина модели составляет 5 461 мм, а колесная база – 3 365 мм. Все это позволило разработчикам высвободить дополнительное пространство для пассажиров.

Визуальные изменения прослеживаются в решетке радиатора, выполненной в стилистике концепта Vision 6. Помимо этого, машина получила измененные фары, бамперы и новые 20-дюймовые колесные диски. За доплату покупателям предложат двухцветное оформление кузова. Что касается роскошных «примочек» в салоне, то их в «Майбахе» тоже предостаточно. Главные – это  обновленные мониторы и подсветка.

Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна с 4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч займет всего лишь 4,8 секунды. В более дорогом исполнении под капотом окажется 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм).

Audi A6

Audi A6
От 1.8 л, 190 л.с
Новый от 2 380 000 до 3 761 000 Р
Еще один любимец зажиточных российских автомобилистов произвел в Женеве положительное впечатление на публику. Прежде всего, тем, что новое поколение стало самым технологичным за всю историю А6. Машина способна самостоятельно парковаться или следить за рядностью движения, ездить без участия водителя от дома на работу и обратно. С приборной панели исчезли практически все кнопки. Управление осуществляется за счет полностью цифровой панелью приборов, и двух больших тачскринов для управления информационно-развлекательной системой, навигацией, климатом и бортовым компьютером.

Автомобиль получил новую подвеску и стал значительно маневреннее: радиус разворота составляет всего 11,1 метра. Также можно управлять жесткостью амортизаторов. В Россию новый А6 приедет осенью этого года и будет доступен с 3-литровым бензиновым TFSI и двумя дизельными TDI объемом 2.0 и 3.0. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 сил., а крутящий момент – от 400 до 620 Нм.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace
400 л.с
До сих пор не очень понятно, зачем британцы решились на такой смелый шаг – привезти электрический кроссовер в Россию. Учитывая неразвитость инфраструктуры, владение моделью будет означать, скорее, новый уровень статуса богатых покупателей. Тем не менее, это уже подтвержденный факт: I-Pace будет продаваться в нашей стране уже в 2018 году.

Кроссовер получил два синхронных электромотора, по одному на каждую ось. Суммарная отдача установки составляет 400 л.с. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 4,8 секунды. Комплект литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов обеспечивает дальность хода около 390 километров. Увеличить это расстояние поможет система рекуперативного торможения. От обычной бытовой сети аккумуляторы полностью заряжаются за 10 часов, а на станции быстрой подзарядки пополнить энергию батарей до 80% можно за 40 минут.  

Как говорят в компании, проблем с эксплуатацией «электрика» зимой не возникнет. Тестирование «начинки» I-Pace проходило в Швеции при 40-градусных морозах. Что ж, время покажет и спрос на модель, и ее поведение в непростых климатических условиях.

Kia Optima
KIA Optima
От 2 л, 245 л.с
Новый от 1 069 900 до 1 719 900 Р
Рестайлинговый вариант «корейца», представленный на женевском автосалоне, будет немного отличаться от того, который поступит в продажу в России. К слову, случится это уже осенью текущего года.

Обновления коснулись оптики, бамперов, решетки радиатора. Также в палитре кузовов появился новый красный оттенок «Runaway Red». В салоне установлена модернизированная информационно-развлекательная система с 7- или 8-дюймовым дисплеем в зависимости от уровня оснащения. Также автомобиль укомплектовали системой контроля за рядностью движения, функцией распознавания пешеходов, предотвращения фронтальных столкновений и системой контроля за усталостью водителя.

Но вот больше всего изменений оказалось под капотом. В палитре появились 1,6-литровый дизель мощностью 136 л.с., а также бензиновый турбомотор того же объема с отдачей 180 «лошадей». В качестве трансмиссии выступит 7-ступенчатый преселективный «робот».

Арина Милая
Новинки и концепт кары Лексус, Mercedes Benz Бенц, Мерседес, Ягуар, Ауди, Киа УХ, И-Рейс, А6, a 6
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (2)
Andrey21.03.2018 15:51
5
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно молодцы
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
Плохо заводится на холодную дизель
Прежде всего посмотрите, какой у вас угол опережения впрыска - и буквы, и цифры.А затем проведите его диагностику. Так же посмотрите, нет ли течей топлива в соединении форсунка и штуцера шланга обратки. Если есть, то нужно менять отвод, прикручивающийся к форсунку. Возможно там трещина и проверить это ...
Антон
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Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
В суете масштабного автошоу многие новинки публике попросту не запомнились. Но есть среди премьер те автомобили, которые заслуживают особого внимания. Эти модели с нетерпением ждут на автомобильном рынке России, и мы вам о них напомним.Lexus UX{{model_v2_6376}} В следующем году японский автопроизводитель намерен вывести на мировой авторынок свой новый самый доступный компактный вседорожник. В списке стран, куда будет поставляться модель, есть и Россия. Чем же должен привлечь новичок отечественных потребителей? Прежде всего, совершенно новой платформой GA-C. Благодаря низкому центру тяжести новое шасси обеспечивает лучшую управляемость в классе. В длину UX достигает 4 495 мм, в ширину – 1 840 мм, а в высоту – 1 520 мм, размер колесной базы при этом равен 2 640 мм. Радиус разворота составляет 5,2 метра.Уже в «базе» с индексом UX200 машина будет приводиться в движение новым 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором, разработанным инженерами Lexus. Это первая в истории марки бесступенчатая трансмиссия.Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация UX 250h, которая оснащается 2-литровым двигателем, электромотором на задней оси, блоком аккумуляторных батарей и вариатором. Суммарная отдача установки составляет 178 сил.Mercedes-Maybach S-Class{{model_v2_6203}} Роскошный немецкий седан еще с момента своего появления в России стал одним из самых востребованных люкс-каров. Обновленный же вариант, дебютировавший в Женеве, получился на 25 см длиннее, чем модификация Mercedes S600 Long. Габаритная длина модели составляет 5 461 мм, а колесная база – 3 365 мм. Все это позволило разработчикам высвободить дополнительное пространство для пассажиров.Визуальные изменения прослеживаются в решетке радиатора, выполненной в стилистике концепта Vision 6. Помимо этого, машина получила измененные фары, бамперы и новые 20-дюймовые колесные диски. За доплату покупателям предложат двухцветное оформление кузова. Что касается роскошных «примочек» в салоне, то их в «Майбахе» тоже предостаточно. Главные – это  обновленные мониторы и подсветка. Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна с 4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч займет всего лишь 4,8 секунды. В более дорогом исполнении под капотом окажется 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм). Audi A6 {{model_v2_88}} Еще один любимец зажиточных российских автомобилистов произвел в Женеве положительное впечатление на публику. Прежде всего, тем, что новое поколение стало самым технологичным за всю историю А6. Машина способна самостоятельно парковаться или следить за рядностью движения, ездить без участия водителя от дома на работу и обратно. С приборной панели исчезли практически все кнопки. Управление осуществляется за счет полностью цифровой панелью приборов, и двух больших тачскринов для управления информационно-развлекательной системой, навигацией, климатом и бортовым компьютером.Автомобиль получил новую подвеску и стал значительно маневреннее: радиус разворота составляет всего 11,1 метра. Также можно управлять жесткостью амортизаторов. В Россию новый А6 приедет осенью этого года и будет доступен с 3-литровым бензиновым TFSI и двумя дизельными TDI объемом 2.0 и 3.0. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 сил., а крутящий момент – от 400 до 620 Нм. Jaguar I-Pace{{model_v2_6377}}До сих пор не очень понятно, зачем британцы решились на такой смелый шаг – привезти электрический кроссовер в Россию. Учитывая неразвитость инфраструктуры, владение моделью будет означать, скорее, новый уровень статуса богатых покупателей. Тем не менее, это уже подтвержденный факт: I-Pace будет продаваться в нашей стране уже в 2018 году.Кроссовер получил два синхронных электромотора, по одному на каждую ось. Суммарная отдача установки составляет 400 л.с. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 4,8 секунды. Комплект литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов обеспечивает дальность хода около 390 километров. Увеличить это расстояние поможет система рекуперативного торможения. От обычной бытовой сети аккумуляторы полностью заряжаются за 10 часов, а на станции быстрой подзарядки пополнить энергию батарей до 80% можно за 40 минут.  Как говорят в компании, проблем с эксплуатацией «электрика» зимой не возникнет. Тестирование «начинки» I-Pace проходило в Швеции при 40-градусных морозах. Что ж, время покажет и спрос на модель, и ее поведение в непростых климатических условиях. Kia Optima{{model_v2_1975}}Рестайлинговый вариант «корейца», представленный на женевском автосалоне, будет немного отличаться от того, который поступит в продажу в России. К слову, случится это уже осенью текущего года. Обновления коснулись оптики, бамперов, решетки радиатора. Также в палитре кузовов появился новый красный оттенок «Runaway Red». В салоне установлена модернизированная информационно-развлекательная система с 7- или 8-дюймовым дисплеем в зависимости от уровня оснащения. Также автомобиль укомплектовали системой контроля за рядностью движения, функцией распознавания пешеходов, предотвращения фронтальных столкновений и системой контроля за усталостью водителя.Но вот больше всего изменений оказалось под капотом. В палитре появились 1,6-литровый дизель мощностью 136 л.с., а также бензиновый турбомотор того же объема с отдачей 180 «лошадей». В качестве трансмиссии выступит 7-ступенчатый преселективный «робот».
2018-03-21
Автор: Арина Милая
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