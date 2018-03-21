Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Международный автосалон в Женеве отгремел, как всегда, с размахом. Производители порадовали публику, в общей сложности, 110 новинками. В их числе – летающие машины, суперкары, концепты, рестайлинговые модели и новые генерации.
В суете масштабного автошоу многие новинки публике попросту не запомнились. Но есть среди премьер те автомобили, которые заслуживают особого внимания. Эти модели с нетерпением ждут на автомобильном рынке России, и мы вам о них напомним.
Lexus UX
Lexus UX
170 л.с
Уже в «базе» с индексом UX200 машина будет приводиться в движение новым 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором, разработанным инженерами Lexus. Это первая в истории марки бесступенчатая трансмиссия.
Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация UX 250h, которая оснащается 2-литровым двигателем, электромотором на задней оси, блоком аккумуляторных батарей и вариатором. Суммарная отдача установки составляет 178 сил.
Mercedes-Maybach S-Class
Mercedes Mercedes-Maybach S-classe
От 3 л, 333 л.с
Новый от 7 770 000 до 13 250 000 Р
Визуальные изменения прослеживаются в решетке радиатора, выполненной в стилистике концепта Vision 6. Помимо этого, машина получила измененные фары, бамперы и новые 20-дюймовые колесные диски. За доплату покупателям предложат двухцветное оформление кузова. Что касается роскошных «примочек» в салоне, то их в «Майбахе» тоже предостаточно. Главные – это обновленные мониторы и подсветка.
Рестайлинговая версия Maybach S-Class доступна с 4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч займет всего лишь 4,8 секунды. В более дорогом исполнении под капотом окажется 6-литровый V12 с турбонаддувом мощностью 621 л.с. (1 001 Нм).
Audi A6
Audi A6
От 1.8 л, 190 л.с
Новый от 2 380 000 до 3 761 000 Р
Автомобиль получил новую подвеску и стал значительно маневреннее: радиус разворота составляет всего 11,1 метра. Также можно управлять жесткостью амортизаторов. В Россию новый А6 приедет осенью этого года и будет доступен с 3-литровым бензиновым TFSI и двумя дизельными TDI объемом 2.0 и 3.0. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 сил., а крутящий момент – от 400 до 620 Нм.
Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace
400 л.с
Кроссовер получил два синхронных электромотора, по одному на каждую ось. Суммарная отдача установки составляет 400 л.с. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 4,8 секунды. Комплект литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов обеспечивает дальность хода около 390 километров. Увеличить это расстояние поможет система рекуперативного торможения. От обычной бытовой сети аккумуляторы полностью заряжаются за 10 часов, а на станции быстрой подзарядки пополнить энергию батарей до 80% можно за 40 минут.
Как говорят в компании, проблем с эксплуатацией «электрика» зимой не возникнет. Тестирование «начинки» I-Pace проходило в Швеции при 40-градусных морозах. Что ж, время покажет и спрос на модель, и ее поведение в непростых климатических условиях.
Kia Optima
KIA Optima
От 2 л, 245 л.с
Новый от 1 069 900 до 1 719 900 Р
Обновления коснулись оптики, бамперов, решетки радиатора. Также в палитре кузовов появился новый красный оттенок «Runaway Red». В салоне установлена модернизированная информационно-развлекательная система с 7- или 8-дюймовым дисплеем в зависимости от уровня оснащения. Также автомобиль укомплектовали системой контроля за рядностью движения, функцией распознавания пешеходов, предотвращения фронтальных столкновений и системой контроля за усталостью водителя.
Но вот больше всего изменений оказалось под капотом. В палитре появились 1,6-литровый дизель мощностью 136 л.с., а также бензиновый турбомотор того же объема с отдачей 180 «лошадей». В качестве трансмиссии выступит 7-ступенчатый преселективный «робот».
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Комментарии пользователей
Andrey21.03.2018 15:51
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно молодцы
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
Прежде всего посмотрите, какой у вас угол опережения впрыска - и буквы, и цифры.А затем проведите его диагностику. Так же посмотрите, нет ли течей топлива в соединении форсунка и штуцера шланга обратки. Если есть, то нужно менять отвод, прикручивающийся к форсунку. Возможно там трещина и проверить это ...
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