10 лучших автомобилей с четырехцилиндровыми моторами
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Volvo S60 T8 Polestar
Предполагается, что автомобили Volvo должны иметь элегантный интерьер и комфортное управление. За Volvo не было замечено большой борьбы с немецкими конкурентами в категории производительности, но компания заставила посмотреть поклонников BMW M3 в свою сторону, выпустив S60 T8. Модель имеет двухмоторную конфигурацию, то есть сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и электромотор, которые выдают 400 л.с. До первой сотни Volvo S60 T8 Polestar разгоняется за 4 секунды.
MINI John Cooper Works GP
Mini John Cooper Works GP 2020 года стал самым быстрым из когда-либо созданных Mini, его мощность 301 л.с. Модель имеет непропорционально большое заднее антикрыло, расширенные крылья из углеродного волокна. А с 0 до 100 км/ч он разгоняется за 4,7 секунды. Всего было построено 3000 таких моделей. Со снятыми задними сиденьями и жесткой подвеской GP модель отлично подходит для трека.
Subaru WRX STI
WRX STI стал культовым с момента своего рождения в 90-х годах и сохранил свои корни по сей день. Все модели оснащены 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который сочетается с механической коробкой передач. Универсальная система полного привода позволяет участвовать в гонках по бездорожью при любых погодных условиях.
Porsche 718 Cayman / Boxster
Cayman и Boxster 718-го поколения могут похвастаться 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 345 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. В модельном ряду Porsche 718 есть множество различных вариантов индивидуальной настройки, таких как разноцветные крыши, версия Spyder, разные стили бампера и даже механическая коробка передач.
Honda S2000 Roadster 2000 года
Honda S2000 — это легкий японский спортивный автомобиль без верха, у которого есть особенность под названием VTEC. Он оснащен атмосферным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 237 л.с., который сочетается с одной из лучших механических коробок передач.
Ford Focus RS
Один из самых забавных полноприводных хот-хэтчей. Focus RS 2016 года оснащался 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем EcoBoost с турбонаддувом, который выдавал 350 л.с. RS обладает такой же мощностью, как и V8 Mustang середины 2000-х годов.
Ariel Atom 4
Многие могут недоумевать, почему Ariel Atom 4, который предлагается с двигателем V8, попал в этот список. В 2018 году Ariel представила свой Ariel Atom 4. В нем использовался двигатель меньшего размера и более легкое шасси. Недавно принятый на вооружение 320-сильный двигатель Honda Civic Type R с турбонаддувом разогнал его до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.
VW Golf R
VW Golf R — идеальный быстрый хэтчбек, оснащенный 2,0-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем развивающим 315 л.с. VW Golf R имеет полный привод и механическую коробку передач, а от 0 до 100 км/ч разгоняется за 4 секунды. Внешний вид нового Golf R, правда, вызывает споры среди публики.
Mercedes-Benz AMG A45s
Еще один немецкий хэтчбек с большой мощностью, A45s спрятал под капотом 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 415 л.с. с опциональной трансмиссией 4MATIC +. Этот хэтчбек может разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем 4 секунды.
BMW E30 M3
E30 M3 проложил дорогу подразделению BMW M. E30 M3 и E30 3-й серии могут показаться совершенно одинаковыми при первом взгляде, но они сильно отличаются. У E30 M3 более широкие колесные арки, чем у базового E30, безнаддувный 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью около 200 л.с. и улучшенное шасси.
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