10 основных машин, которые россияне готовы купить онлайн в долг
Фото: Hyundai
Наблюдения следующие: в 2020 году примерно 23% потенциальных покупателей готовы были воспользоваться кредитом, однако в январе — октябре текущего года доля таких заявок выросла до 34,3%. Основных причин возросшей любви к автокредитам две: рост цен на автомобили и инфляционные процессы. Оно и верно: в начале осени средняя цена нового автомобиля в России превысила 2 млн рублей, и далеко не у всех есть такая сумма, чтобы опалить ею вожделенного «жеребца». Поэтому даже вчерашние «бюджетники» типа Hyundai Solaris/Creta сегодня все чаще берут в кредит.
А на покупку каких еще моделей мы с вами готовы использовать заемные банковские средства? Как оказалось, 9 из 10 машин, отмеченных участниками опроса, имеют российскую производственную прописку. 1 и 2 места у корейских компаний: Hyundai (18,7% — процент потенциальных кредитных заявок) и Kia (16%). На 3-й позиции - продукция Renault (8,9%), следом идет Škoda (7,6%). В пятерку попала китайская марка Chery (7,3%), которая в этом году анонсировала свои планы по возобновлению производства машин в РФ.
Отечественная Lada на 6 месте в списке кредитных предпочтений (7,2%), и она идет бок о бок с концерном Volkswagen (7%), у которого также есть местное локальное производство. Тульская линейка Haval набрала 4,9%, и это 8 место в списке. А закрывают его SUV японских марок Mitsubishi (3,4%) и Nissan (3,1%).
Модельная кредитная выборка – самая интересная. ТОП-10 практически полностью состоит из кроссоверов. Фаворит — Renault Arkana (47% россиян взяли бы на него кредит). 2 место у Kia Sorento (43,8%), 3 строчка у Mitsubishi Outlander (42%). На 4 позиции оказался Geely Coolray (41,6%), на пятом - Renault Kaptur (39,7%).
Ну, и перечислим другие модели, вошедшие в «горячую десятку»: Haval F7 (39,7%), Hyundai Santa Fe (39,4%), Hyundai Creta (37,4%), Škoda Kodiaq (36,1%) и Kia K5 (35,4%). Интересно, что к Lada Vesta проявило интерес лишь 32,6% опрошенных россиян, и это лишь 14 позиция.
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