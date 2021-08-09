9 августа 2021, 15:29
110 км/ч по встречке: пьяный угонщик погиб, пытаясь уйти от полиции (видео)
В Сети появилось драматическое видео погони, снятое с полицейского вертолета. 30-летний водитель, за рулем угнанного Audi Q5, на огромной несется навстречу потоку по шестиполосному шоссе.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Полицейские приняли решение прекратить погоню, но продолжали следить с вертолета за неадекватным водителем, несущимся на скорости свыше 110 км/ч. Через полторы минуты Audi потерял управление, автомобиль развернуло поперек дороги, и в него на полном ходу влетел грузовик. Водитель Audi, 30-летний Кейн Гарднер погиб на месте. Медэксперты нашли в его крови следы легких наркотиков, а содержание алкоголя составляло 2,3 промилле. Позже выяснилось, что Audi уже три месяца числился в угоне, а номера на нем были фальшивыми.
Упомянутые модели: Audi Q5 (от 2 750 000 Р)
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