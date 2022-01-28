3 достойные альтернативы Toyota Corolla
Фото: Toyota
Одной из альтернатив стала корейская Hyundai Elantra, которая стоит дешевле. При этом покупатели могут выбирать между двумя атмосферными силовыми агрегатами: 1,6 литра (128 сил) и 2,0 литра (150 сил). Коробка передач – только 6-диапазонный «автомат». Базовая версия стоит от 1 559 000 рублей, за максимальную просят минимум 1 765 000 рублей.
Второе место отдали новому Kia Cerato стоимостью от 1 525 000 до 1 960 000 рублей. Автомобиль комплектуется точно такими же моторами, что и Hyundai Elantra, но в базовой версии доступна механическая коробка передач. Кроме того, список оснащения топовой версии Cerato заметно богаче, чем у Toyota Corolla.
Возглавляет список Skoda Octavia. Этот автомобиль выпускается в более практичном кузове лифтбек. В моторной гамме модели значатся сразу три агрегата: атмосферный 1.6 (110 л.с), который работает в сочетании с МКПП или 6АКПП, турбированный 1.4 (150 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и 2.0 TSI (190 л.с.) с «роботом». Цены находятся в диапазоне от 1 657 000 до 2 384 000 рублей. Кроме того, для Skoda Octavia предусмотрен широкий выбор заводских дополнительных опций.
- 630 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
- 1 200 000 РSkoda Octavia 2015 в Москве
- 2 510 000 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 2 660 000 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 2 899 999 РSkoda Octavia RS 2018 в Москве
- 370 000 РSkoda Octavia 1998 в Москве
- 1 800 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 2 050 000 РKIA Cerato 2020 в Москве
- 1 240 000 РKIA Cerato 2018 в Москве
- 600 000 РSkoda Octavia 2013 в Москве
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