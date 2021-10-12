5 бюджетных автомобилей с зимними опциями у дилеров в 2021 году
Редакция портала Carsweek изучила актуальные предложения на авторынке и составила ТОП-5 самых недорогих машин в России, которые помогут своим владельцам пережить морозную зиму в относительном комфорте.
Lada Granta
Базовая комплектация не отличается богатством оборудования, но специальная версия #Club предлагает автомобиль с подогревом передних сидений и обогревом лобового стекла. Такой седан с 1,6-литровым мотором (90 сил) и 5-ступенчатой «механикой» обойдется минимум в 654 900 рублей.
Renault Logan
Французский седан предлагает неплохой набор зимних опций, начиная со «средней» комплектации Life за 811 000 рублей. В качестве стандартного оборудования здесь предусмотрен подогрев передних сидений и зеркал заднего вида. Также Renault в качестве дополнительной опции предлагает зимний пакет, в состав которого входит обогрев лобового стекла и дистанционный запуск двигателя. Доплатить за него придется 14 000 рублей.
Lada Vesta
Опять-таки базовой комплектации «Весты» похвастаться нечем. Всем, кто желает с комфортом ездить зимой, следует обратить внимание на версию Luxe EnjoY Pro. Стоит такая машина 967 900 рублей и предлагает передние сидения с трехуровневым подогревом, обогрев руля, лобового стекла и зеркал заднего вида. Обогрев задних сидений появляется только в топовой комплектации, цена которой превышает миллион рублей.
Kia Rio
Компания Kia отлично адаптировала свои автомобили к непростым российским реалиям. Седан Rio в комплектации Luxe стоит от 1 094 900 рублей и предлагает своим владельцам четыре основные зимние опции: подогрев руля, лобового стекла, передних сидений и форсунок омывателя.
Hyundai Solaris
Седан Solaris в «базе» немного дешевле конкурента Kia Rio, но за приличный набор «зимних» опций придется серьезно доплатить. «Богатая» комплектация Elegance со 123-сильным мотором и «механикой» стоит 1 146 000 рублей. В список стандартного оснащения входит подогрев руля, форсунок омывателя, передних сидений и лобового стекла. При желании можно взять более дешевую комплектацию Comfort и дополнить ее пакетом Winter. Такой автомобиль будет стоить 1 056 000 рублей.
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