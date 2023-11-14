С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта

Ранее мы писали Самые дешевые новые машины с «автоматом» в России в октябре 2023 года Автоматические коробки передач постепенно завоевывают российский авторынок. Доля автомобилей с такой удобной ... Читать далее

Технический директор крупной сети автосервисов рассказал журналистам «Российской газеты», с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанную машину. На рынке представлено несколько типов КПП: обычная «механика», классический гидромеханический автомат, роботизированная коробка и вариатор. Наименее удачным выбором станут именно два последних варианта.

Вариаторы требуют бережного отношения, регулярного обслуживания и чувствительны к манере езды. Даже если соблюдать все правила, вариатор может протянуть 200 – 250 тысяч километров без серьезного ремонта. «Робот» не любит спортивного типа езды (частых ускорений/торможений). После 100 – 150 тысяч километров у таких коробок могут полететь диски сцепления, подшипники и приводы, возникают проблемы с блоком управления. Ремонт роботизированных коробок – один из самых дорогих.

Фото: unsplash.com

Современные гидромеханические «автоматы» практически не уступают по надежности «механике». Кроме того, они защищают двигатель, не позволяя раскручивать его до отсечки. Но стоят машины с АКПП больше версий с «механикой». Ремонт «автомата», безусловно, также обойдется дороже. Механическая коробка передач отличается высокой ремонтопригодностью и относительно недорогим ремонтом. Дополнительным плюсом станет экономия на трансмиссионном масле (его требуется заливать в 1,5 – 2 раза меньше) и сниженный расход бензина. Единственный сколько-нибудь серьезный недостаток МКПП – неудобство вождения в городских пробках.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах