С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта
Вариаторы требуют бережного отношения, регулярного обслуживания и чувствительны к манере езды. Даже если соблюдать все правила, вариатор может протянуть 200 – 250 тысяч километров без серьезного ремонта. «Робот» не любит спортивного типа езды (частых ускорений/торможений). После 100 – 150 тысяч километров у таких коробок могут полететь диски сцепления, подшипники и приводы, возникают проблемы с блоком управления. Ремонт роботизированных коробок – один из самых дорогих.
Современные гидромеханические «автоматы» практически не уступают по надежности «механике». Кроме того, они защищают двигатель, не позволяя раскручивать его до отсечки. Но стоят машины с АКПП больше версий с «механикой». Ремонт «автомата», безусловно, также обойдется дороже. Механическая коробка передач отличается высокой ремонтопригодностью и относительно недорогим ремонтом. Дополнительным плюсом станет экономия на трансмиссионном масле (его требуется заливать в 1,5 – 2 раза меньше) и сниженный расход бензина. Единственный сколько-нибудь серьезный недостаток МКПП – неудобство вождения в городских пробках.
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Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
14.11.2023, 15:14
Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей
Доля китайских автомобилей в российском импорте превышает 90%, а в общем объеме продаж новых легковых автомобилей приближается к 60%. В условиях почти полного отсутствия конкуренции полезно знать особенности машин из Поднебесной.Читать далее
-
14.11.2023, 14:05
Lada Granta скоро получит новую медиасистему
На АвтоВАЗе начали в тестовом режиме собирать топовые кросс-универсалы Lada Granta с новой медиасистемой, которая имеет 7,0-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекса.Читать далее
-
14.11.2023, 11:42
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-
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