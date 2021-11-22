5 лучших бюджетных подержанных седанов до 3 лет
Фото: Volkswagen
Трехлетние автомобили зачастую имеют хорошую сохранность кузова и несильный износ основных узлов и агрегатов. Редакция портала «Автоновости дня» составила список из пяти популярных бюджетных седанов, которые выгодно отличаются от конкурентов приличной надежностью и невысокой стоимостью обслуживания.
Kia Rio
Трехлетний корейский бестселлер четвертого поколения стоит в среднем 960 тысяч рублей. На вторичном рынке предлагаются автомобили с моторами объемом 1,4 и 1,6 литра и мощностью 100 и 120 л.с. соответственно. Оба агрегата работают в паре как с «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом».
Volkswagen Polo
Немецкий бюджетный автомобиль после рестайлинга превратился из седана в лифтбек, но еще три года назад имел традиционные четыре двери и комплектовался атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,6 литра (90 или 110 л.с.). Также можно найти версии с 1,4-литровым турбомотором на 125 л.с. В качестве трансмиссии доступны АКПП, МКПП и «робот». Средняя цена трехлетнего Volkswagen Polo Sedan составляет 820 тысяч рублей.
Lada Vesta
За отечественный трехлетний седан сейчас просят, в среднем, 730 тысяч рублей. Встречаются предложения с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., а также с более мощным 122-сильным агрегатом (1,8 литра). Коробки передач – МКПП или «робот».
Renault Logan
Данный компактный седан оснащается 1,6-литровыми бензиновыми моторами, доступными в трех уровнях форсировки: 82, 102 и 113 лошадиных сил. Коробки передач – «механика» или АКПП. Средняя цена трехлетнего экземпляра – 610 тысяч рублей.
Ravon Nexia
Недорогой корейский седан представляет собой несколько видоизмененную версию Chevrolet Aveo, со всеми достоинствами и недостатками оригинала. Под капотом располагается безальтернативный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП или с «автоматом». Средняя цена трехлетнего Ravon Nexia составляет 530 тысяч рублей.
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