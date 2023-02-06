5 самых доступных полноприводных корейских кроссоверов в России в феврале 2023 года

20.12.2022, 10:28

Появление нового кроссовера не окажет серьезного влияния на рынок: цены растут

Недавно появившийся на свет кроссовер Mazda CX-60 не успел доехать до России официальными каналами, и сегодня его предлагают доставлять «серыми» схемами. Ценник – от 4 до 5,6 млн рублей. Что можно приобрести за такие деньги в сегменте среднеразмерных SUV из числа пока еще доступных вседорожников – об этом очередной обзор 110km.ru.Читать далее