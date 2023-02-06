5 самых доступных полноприводных корейских кроссоверов в России в феврале 2023 года
Фото: Kia
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Kia
На третьем месте расположился Hyundai Tucson. Версия с 2,0-литровым мотором на 150 сил и «механикой» стоит от 2 939 000 рублей. Четвертую строчку занимает полноприводный Kia Sportage, который со 150-сильным мотором и МКПП стоит от 3 069 900 рублей. Замыкает список самых доступных корейских кроссоверов с полным приводом Kia Sorento. В такую сумму оценили базовую версию Comfort с 2,5-литровым мотором на 179 л.с. и «автоматом».
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23.01.2023, 00:01
Автомобили Kia теперь собирают в Казахстане
С конвейера завода Allur в Костанае сошли первые кроссоверы Kia Sportage. В торжественной церемонии запуска производства принял участие лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Читать далее
-
17.01.2023, 08:13
Сотрудник рассказал, как на петербургском заводе Hyundai увольняют персонал
Конвейер российского завода Hyundai остановился весной 2022 года. Все это время более двух тысяч сотрудников находились в вынужденном простое. Корейская компания до последнего надеялась возобновить производство, но в конце декабря было объявлено о массовых увольнениях.Читать далее
-
16.01.2023, 00:01
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2022 году
Прошедший год поставил перед российским авторынком целый ряд вызовов. Многие автопроизводители ушли из России, другие, наоборот, воспользовались возможностью нарастить свое присутствие.Читать далее
-
11.01.2023, 15:54
ТОП-7 самых пожароопасных автомобилей в России
Российские страховщики проанализировали статистику по возгораниям автомобилей за 2022 год и назвали самые пожароопасные марки и модели. В расчет принимались только случаи по автомобилям с КАСКО, но статистика получилась любопытная. Лидируют отечественные модели.Читать далее
-
20.12.2022, 10:28
Появление нового кроссовера не окажет серьезного влияния на рынок: цены растут
Недавно появившийся на свет кроссовер Mazda CX-60 не успел доехать до России официальными каналами, и сегодня его предлагают доставлять «серыми» схемами. Ценник – от 4 до 5,6 млн рублей. Что можно приобрести за такие деньги в сегменте среднеразмерных SUV из числа пока еще доступных вседорожников – об этом очередной обзор 110km.ru.Читать далее
- 4 200 000 РKIA Sportage 2021 в Москве
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