5 самых необычных потайных «пасхалок» от автопроизводителей
Тетрис в «ГАЗели»
Создатели «ГАЗели Next» запрограммировали бортовой компьютер так, что после довольной сложной последовательности действий на экране появлялось поле для игры в тетрис. Случайно наткнуться на такую «пасхалку» было практически невозможно. Как выяснили журналисты speedme.ru, сначала надо завести мотор, после чего дождаться трех «щелчков» правого поворотника, включить дальний свет два раза, потом нажать на сцепление пять раз, затем поднять обороты двигателя до 3000 об/мин и, удерживая их, повернуть влево левую «крутилку» на приборной панели.
«Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» в Tesla
Инженеры Tesla, судя по всему, были большими поклонниками Дугласа Адамса и его «Автостопом по галактике». Если в Tesla Model S в режиме информации о машине сменить ее имя, введя число 42, в разделе About электрокар будет именоваться фразой «Жизнь, Вселенная и все такое». Кстати, есть предположение, что 42 – это угол, под которым свет преломляется от поверхности воды, образуя радугу. А еще если в в Model S P85 выбрать пункт «About» на экране медиасистемы, а затем некоторое время удерживать логотип P85, появится групповой снимок всех разработчиков автомобиля.
Легендарные спорткары Honda
Предыдущее поколение Honda Civic для американского рынка содержит скрытые на обратной стороне коврика на центральной консоли изображения спортивной и легендарной техники Honda. Известно о четырех вариантах рисунков, на которых изображены болиды Формулы-1, классические спорткары, мотоциклы и даже реактивный самолет HondaJet.
Акулы в Opel
Многие владельцы машин Opel даже не догадываются о том, что являются обладателями белой акулы, хоть и пластиковой. Так, ее изображение красуется на крышке бардачка, в дверном кармане или подстаканнике. Ранее было заявлено, что такой срытый дизайнерский ход стал результатом спора между стилистами компании. Кстати, изображения животных появлялись и в автомобилях других марок. Например, на окантовке лобового стекла Jaguar E-Pace поселилось семейство ягуаров, а на оборотной стороне приборной панели Volvo – семейство лосей.
Внедорожник Willys в Jeep
На черной окантовке лобового стекла Jeep Cherokee в самом центре можно разглядеть контур внедорожника Willys времен Второй мировой. Он же изображен на колесных дисках модели. Кроме того, система автоматической парковки видит занявшие парковочные места автомобили и отображает их на экране медиасистемы как те же Willys.
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