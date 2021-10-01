5 самых продаваемых импортных кроссоверов: сколько стоит обслуживание главных SUV страны
Hyundai Creta
Это самый свежий в нашем списке SUV, продажи которого стартовали минувшим летом. На сегодняшний день это самый раскупаемый «паркетник» в нашей стране. В период с января по август 2021-го включительно выбор в его пользу сделали 49 548 россиян. Стартовая стоимость – 1 199 000 рублей. Реальную же цену, в силу всех известных причин, трудно даже озвучить. Гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега.
Как и прежде, «вторая» Creta обслуживается через каждые 15 000 км пробега (или через 1 год эксплуатации). У автомобиля два мотора на выбор: объемом 1,6 литра и 2 литра. Каждый из них доступен в сочетании как с передним приводом, так и с полным.
Дилерские цены на ТО, как правило, разнятся, но не существенно. Мы предлагаем калькулятор, с которым нас познакомили в одном из петербургских ДЦ Hyundai. Итак, самое первое ТО для Creta 1.6 обойдется в 12 300 рублей, столько же будет стоить ТО3, причем, как нам пояснили, поменять масло и фильтры можно будет со скидкой в размере 1000-1300 рублей. А вот «второе» плановое техосблуживание из трех самое дорогое – примерно 16 500 рублей. Все потому, что на нем будут меняться свечи зажигания и тормозная жидкость. Цены на 2-литровую версию Creta примерно такие же.
Renault Duster
«Француз» с московской пропиской освежился чуть раньше – весной текущего года, и, судя по городскому трафику, пришелся по душе российским покупателям. На конец августа его новыми владельцами стали 26 715 россиян, и это приличная 9-я позиция в ТОП-25 самых продаваемых моделей. Рекомендованная стартовая цена – 1 017 000 рублей. Де-факто она выше. Гарантия – 3 года или 100 000 км.
У «Дастера» традиционно широкая модельная линейка силовых агрегатов. Мы озвучим цены на самую востребованную версию с 1,6-литровым двигателем и новым турбированным TCe 1.3, который появился у автомобиля лишь в этом году.
ТО1 для Duster с «младшеньким» мотором стоит 12 300 рублей, на 600 рублей дороже обслуживание для версии с TCe. «Второе» ТО для этих модификаций выглядит так: 16 800 рублей и 13 700 рублей. Серьезную разницу в цене сервисмены опрошенного нами дилерского центра объяснили тем, что на турбо-движке свечи зажигания меняются гораздо реже – через каждые 60 000 км пробега. Наконец, ТО3 – это соответственно, 16 600 рублей и 16 800 рублей.
Toyota RAV4
Вседорожник неважно отработал месяц август, показав спад продаж в размере 646 ед., но по итогам 8 месяцев 2021 года все же оказался в «плюсе» по отношению к не самому «спелому» 2020-му. Сообща россияне приобрели за указанный период 23 788 ед., и это 11-я строчка в рейтинге АЕБ. За самый простенький вариант «рафика» импортер просит дилеров брать с покупателей 2 072 000 рублей. Гарантия – 3 года или 100 000 км.
На нашем рынке RAV4 представлен в актуальном V поколении. Мировая премьера автомобиля состоялась в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Силовых агрегатов два: оба 2-илтровые мощностью 149 и 199 л.с., первый агрегатирован с вариатором, второй с 8-ступенчатым «автоматом».
Для прохождения планового техобслуживания владельцам RAV4 приходится заезжать раз в 10 000 км пробега. ТО1 обходится в 12 700 рублей, ТО2 стоит порядка 15 000 рублей, ТО3 – 12 200 рублей. Самое дороге «четвертое» ТО – 25 000 рублей. Но в его рамках и объем работ самый обширный (замена всех фильтров, тормозной жидкости, масла в заднем редукторе и т.п.). Это если без скидок. Удешевить услугу можно самым гарантированным способом - купить новый автомобиль у данного конкретного дилера.
VW Tiguan
Популярный немецкий кроссовер, как и все вышеперечисленные автомобили, нашедший производственную прописку в России. Речь идет о рестайлинговом варианте II генерации, который появился у российских дилеров этой зимой. Стартовая стоимость автомобиля – 2 млн рублей. Суммарный объем продаж за 8 месяцев 2021 года составил 23 590 ед., то есть чуть-чуть меньше «рафика». И у «немца» таким образом 12-я позиция в ТОП-25.
Гарантия на автомобиль – 3 года. При этом 2 года гарантии предоставляется без ограничения пробега, а третий год — до достижения автомобилем 100 000 км с момента его покупки, в зависимости от того, что наступит раньше. Нынешний вариант Tiguan сохранил всю техническую «начинку» предшествующей модификации, и это означает, что выбор моторов у него остался без изменений: 1,4 литра TSI (125 и 150 л.с.) и 2 литра (180 и 220 л.с.).
С ценами на плановое техобслуживание дилеры предлагают ознакомиться на своих сайтах в разделе «Сервис/Калькулятор ТО». Там можно обнаружить следующие цифры: ТО – 18 500 рублей (1,4 литра) и 21 000 рублей (2 литра); ТО2 – соответственно 27 300 и 29 600 рублей; ТО3 – 18 500 и 21 000 рублей.
Kia Sportage
В нашем списке «кореец» самый старый представитель. Мы говорим об актуальном IV поколении SUV, которое ждет своей замены. Августовский (2021 г.) показатель продаж автомобиля не принес радости автопроизводителю и импортеру – на 931 ед. оказалось меньше, чем годом ранее. По итогам 8 месяцев 2021-го у Sportage 16-я строчка и 18 289 реализованных экземпляров. Рекомендованные цены на модель начинаются с отметки 1 782 900 рублей. Гарантия – 150 000 км или 60 месяцев.
У автомобиля два двигателя на выбор – объемом 2 литра 150 сил и 2,4 литра 184 л.с. Самый ходовой вариант, понятное дело, с «младшеньким» ДВС. Он доступен как с передним приводом, так и в версии 4x4, на «механике» и с АКП.
Плановые ТО – через каждые 15 000 км пробега. Стоимость ТО1 для такого автомобиля составляет 13 100 рублей. Это с учетом снятия/установки защиты картера и мойки. ТО2 обойдется в сумму 14 300 рублей, ТО3 – 14 650 рублей. По времени услуга занимает 2,5-3 часа.
Что делают на «первом» ТО
Вот стандартный (вне зависимости от марки и модели автомобиля) перечень работ, осуществляемых на ТО1:
Замена моторного масла, проверка электрики и световых приборов, замена масляного, воздушного и салонного фильтров, проверка всех шлангов, проверка состояния передней и задней подвески, при необходимости протяжка болтов, в том числе колес, сход-развал, проверка рулевого управления и привода, осмотр тормозов, очистка клемм аккумулятора, смазка петель, замков, прочистка дренажных отверстий.
- 1 270 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 039 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 059 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 2 325 000 РToyota RAV4 2018 в Москве
- 700 000 РKIA Sportage 2008 в Москве
- 1 798 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 1 750 000 РKIA Sportage 2018 Нахабино
- 1 420 000 РVolkswagen Tiguan 2013 в Москве
- 1 450 000 РVolkswagen Tiguan 2014 в Москве
- 1 025 000 РVolkswagen Tiguan 2012 в Москве
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