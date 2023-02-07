5 самых продаваемых кроссоверов в России в январе 2023 года (Hyundai Creta покинула чат)

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Бессменный лидер российского сегмента SUV, корейский компактный кроссовер Hyundai Creta не вошел даже ТОП-25 самых продаваемых моделей января. Однако, на официальном российском сайте Hyundai модель пока представлена. Возможно, у кого-то из дилеров еще остались последние экземпляры. Новый бестселлер внедорожного сегмента – семейство Lada Niva, в которое АЕБ традиционно объединяет статистику по двум моделям: Niva Legend и Niva Travel. В январе дилеры продали почти 4,95 тыс. экземпляров или вдвое больше, чем годом ранее (+94%)

На второй строчке с существенным отставанием расположился китайский кроссовер Geely Coolray, на котором в минувшем месяце остановили свой выбор 1,87 тыс. покупателей (+138%). Третье место досталось Haval Jolion c результатом 1,52 тыс. проданных автомобилей (+8%). Замыкают первую пятерку самых востребованных кроссоверов января по версии АЕБ еще два «китайца»: Geely Atlas Pro (1,73 тыс. экз., +182%) и Haval F7 (1,09 тыс. экз., +19%).

Фото: Chery

Следует отметить, что статистика АЕБ не включает не только данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, которые изменили периодичность публикации сведений с ежемесячной на ежеквартальную. В сводке не учтены цифры о продажах Chery, Omoda и Exeed, которые не предоставляются по решению штаб-квартиры Chery Automobile CO, Ltd. Между тем, поданным Автостата, в январе продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro выросли год к году в 2,4 раза и достигли 2,28 тыс. автомобилей, что позволяет модели занять вторую строчку в рейтинге SUV.

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