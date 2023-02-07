5 самых продаваемых кроссоверов в России в январе 2023 года (Hyundai Creta покинула чат)
Фото: Lada
На второй строчке с существенным отставанием расположился китайский кроссовер Geely Coolray, на котором в минувшем месяце остановили свой выбор 1,87 тыс. покупателей (+138%). Третье место досталось Haval Jolion c результатом 1,52 тыс. проданных автомобилей (+8%). Замыкают первую пятерку самых востребованных кроссоверов января по версии АЕБ еще два «китайца»: Geely Atlas Pro (1,73 тыс. экз., +182%) и Haval F7 (1,09 тыс. экз., +19%).
Следует отметить, что статистика АЕБ не включает не только данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, которые изменили периодичность публикации сведений с ежемесячной на ежеквартальную. В сводке не учтены цифры о продажах Chery, Omoda и Exeed, которые не предоставляются по решению штаб-квартиры Chery Automobile CO, Ltd. Между тем, поданным Автостата, в январе продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro выросли год к году в 2,4 раза и достигли 2,28 тыс. автомобилей, что позволяет модели занять вторую строчку в рейтинге SUV.
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26.01.2023, 09:40
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Российский завод Haval, расположенный в Тульской области, отмечает солидный производственный юбилей. С конвейера предприятия сошел 100-тысячный автомобиль.Читать далее
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17.01.2023, 10:46
10 автомобилей ДПС больше часа гонялись за пьяным на «Ниве»
В Сети появилось видео эпичной полицейской погони. По меньше мере десять экипажей ДПС больше часа не могли остановить водителя на МКАД. Дерзкий нарушитель сидел за рулем отечественной «Нивы», а вовсе не крутого спорткара.Читать далее
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17.01.2023, 09:16
Гражданский прототип Lada Niva Sport заметили на ралли
В минувшие выходные под Тольятти прошла 25-я «Гонка Чемпионов», традиционно открывающая новый автоспортивный сезон в России. На соревнованиях засветился гражданский прототип Lada Niva Sport.Читать далее
-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
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-
09.02.2023, 08:44
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Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
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