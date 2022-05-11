6 интересных фактов о новом Range Rover Sport

Новая платформа и первый электрокар Land Rover



Как и «старший» Range Rover, новый внедорожник с приставкой Sport построен на современной архитектуре Land Rover MLA-Flex, специально разработанной с прицелом на электромобили и гибриды. В 2024 году на рынок обещают вывести полностью электрический вариант Range Rover Sport, который станет первым электрокаром марки Land Rover.

Переход на новую платформу позволил увеличить пространство в салоне благодаря колесной базе, растянутой до 2 977 мм (+54 мм). Все это сделало внедорожник еще более комфортабельным и роскошым.

Новые опции



В салоне установили регулируемые по 22 параметрам кресла с функцией массажа, усовершенствованную систему очистки воздуха, опциональную 1430-ваттную Hi-Fi-систему Meridian с 29 динамиками, систему активного шумоподавления и 13,7-дюймовую цифровую приборную панель. Большей частью функций можно управлять с помощью изогнутого сенсорного экрана Pivo Pro с диагональю 13,1 дюйма и голосовым ассистентом Amazon Alexa.

Эволюционный дизайн



Новый Range Rover Sport сохранил узнаваемые «фамильные» черты, которые дополнили тонкими современными шрихами последних моделей марки, «старшего» Range Rover и «младшего» Evoque: тонкая светодиодная головная оптика и оригинальные задние фонари, выдвижные ручки дверей и надпись «Range Rover» под задним стеклом.

Моторы



На смену четырехцилиндровым двигателям пришли рядные «шестерки». Базовой станет дизельная версия D350 мощностью 350 л.с. (700 Нм), которая сможет разгоняться с места до «сотни» за 5,6 секунды. На вершине гаммы расположится 4,4-литровый битурбо V8 от BMW мощностью 530 л.с. (750 Нм) и разгоном до первой «сотни» за 4,3 секунды. Гибридная версия PHEV на базе 3,0-литрового бензинового мотора и батареи емкостью на 38,2 кВт-ч будет доступна в двух вариантах: на 440 или на 510 л.с. Запас хода на чистом электричестве – чуть более 100 километров.

Внедорожные качества



Все версии получат 8-диапазонный «автомат» ZF и интеллектуальную систему полного привода, которая может отключать переднюю ось для повышения эффективности, когда она чувствует, что сцепления достаточно, чтобы обойтись с приводом на два колеса. Штатно внедорожник оснащен новыми двухкамерными пневмобаллонами и активной задней подвеской, что обычно свойственно более дорогим моделям. Сиcтема Terrain Response в сочетании с новым круиз-контролем для бездорожья отслеживает крены, тангаж и рыскание и соответствующим образом регулирует скорость автомобиля. Режим Wade Mode устанавливает максимальную высоту дорожного просвета и автоматически закрывает вентиляционные отверстия, позволяя преодолевать брод глубиной 900 мм.

Цены



Новый Range Rover Sport уже доступен для заказа в Великобритании по цене от 79 тысяч фунтов стерлингов и в США по цене от 83 тысяч долларов за бензиновую версию P360 SE начального уровня. Топовый 530-сильный внедорожник P530 First Edition обойдется минимум в 122 тысячи долларов.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover Sport (от 4 501 000 Р )

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