21 декабря 2021, 07:26
Заваленная снегом улица оказалась не по зубам Range Rover: или проблема в водителе? (видео)
Даже самые способные внедорожники иногда могут застрять. Старая поговорка гласит: «Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором». Однако с Range Rover Sport недавно приключился конфуз. Автомобиль не смог одолеть даже заснеженную городскую улочку.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Youcar
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Зима – это время года, когда техника вождения имеет наибольшее значение, и обычно по мере ухудшения дорожных условий становится легче распознать плохого водителя. За кадром слышатся комментарии, что проблема вовсе не в резине или в машине, а в прокладке между рулем и водительским сидением. Некоторые уверены, что отключение систем контроля тяги помогло бы автомобилю одолеть подъем. А вы как считаете?
Упомянутые модели: Land Rover Range Rover Sport (от 4 501 000 Р)
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