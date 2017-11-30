30 ноября 2017, 16:00

Audi Q7 признан лучшим автомобилем уходящего года

В этом «жюри» популярного немецкого издания Auto Zeitung убедили более 41 000 его постоянных читателей и Интернет-пользователией одноименного портала.
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«Ку Седьмой» набрал 16,1% голосов в номинации Best luxury SUV («Лучший кроссовер премиального класса»), с большим отрывом опередив 13 конкурентов. Всего за награды премии Auto Trophy 2017 боролись 260 моделей автомобилей в 15 номинациях.

Наряду с этим компания Audi победила в номинации Best design worldwide («Лучший дизайн»). Всего в арсенале марки 79 призов, полученных за время существования премии.

Новости Ауди Q 7, ку 7

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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Audi тестирует топовую модификацию кроссовера Q7
| Кому: ГеоргийДа как раз они и не идиоты. Им так лучше, поменял все, и гарантия, что будет работать. А искать, тыкаться... а вдруг не то. Оно им надо? А вообще-то пневподвеска на q7 хорошая и долговечная, твоей, видать, время пришло. Один вариант, искать какого-то толкового мастера, который не только ...
Николай
Audi дает «зеленый свет» SQ7
Какой там бензин говорите в дизельный движок лить надо?
Алекс
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Audi Q7 признан лучшим автомобилем уходящего года
«Ку Седьмой» набрал 16,1% голосов в номинации Best luxury SUV («Лучший кроссовер премиального класса»), с большим отрывом опередив 13 конкурентов. Всего за награды премии Auto Trophy 2017 боролись 260 моделей автомобилей в 15 номинациях.Наряду с этим компания Audi победила в номинации Best design worldwide («Лучший дизайн»). Всего в арсенале марки 79 призов, полученных за время существования премии.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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