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8 января 2020, 14:08

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

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Фото: Land Rover
Рассказом о полноразмерных вседорожниках мы завершаем серию обзоров новинок 2020 года. Наступивший год обещает быть богат на новости в данном сегменте рынка. Ведущие мировые автопроизводители везут в Россию свои новые модели.
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Mercedes-Benz

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Mercedes-Benz

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Aston Martin

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Land Rover

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Audi

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото пользователя 110km.ru

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Cadillac

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Chevrolet

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года

Фото: Toyota

Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
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Весной в салонах российских дилеров должен появиться новый Mercedes-Benz GLE Coupe, представленный в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Купе-кроссовер, как снаружи, так и внутри, максимально унифицировали со «стандартным» Mercedes-Benz GLE. Модель позиционируют в качестве более спортивной и динамичной альтернативы GLE, поэтому спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой входят в базовое оснащение. Еще одна новинка от Mercedes – роскошный Mercedes-Maybach GLS доберется до России во второй половине 2020 года, но цены обещают назвать уже нынешней весной.

Если продолжать разговор о сегменте люксовых автомобилей, то нас ждет еще одна новинка – первый кроссовер от британской марки Aston Martin DBX. Закрытая премьера в России прошла осенью 2019-го, и уже тогда начал формироваться список предварительных заказов. Квота для России на 2020 год составляет 83 автомобиля по цене от 14,2 млн рублей. Скорее всего, свободных машин уже не осталось. Первые поставки ожидаются летом.

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Еще один британец – возрожденный внедорожник Land Rover Defender появится у нас осенью. Сначала его выпустят в стандартном 5-дверном варианте с индексом «110». Затем покупателям предложат трехдверную версию Defender 90. Длиннобазный Defender 130 увидим только в следующем году. Новый Defender построен на архитектуре D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную платформу D7 нынешнего Discovery. Вседорожник лишился рамы. Теперь у него несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. В моторную гамму войдут бензиновые (P300, P400, P400e) и дизельные (D200, D240 и D300) агрегаты.

Большой кроссовер Audi Q7 после планового рестайлинга встанет на конвейер калининградского «Автотора». Продажи должны начаться во втором квартале 2020 года. Модель отличается от предшественника восьмиугольной радиаторной решеткой с шестью вертикальными планками, а также другими бамперами с более крупными воздухозаборниками. Кроме того, Audi привезет в Россию «заряженные» кроссоверы SQ7 и SQ8. Обе модели получили 4-литровую битурбо V8 мощностью 435 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 900 Нм.

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Покупатели большого Cadillac Escalade пятого поколения о налогах не задумываются. В России новинка получит 3,6-литровую «шестерку» в качестве базового агрегата. Кроме того, будут доступны «восьмерки» объемом 5,3 и 6,2 литра. Его брат-близнец Chevrolet Tahoe пятого поколения также доберется до нашей страны в 2020 году. Главная техническая новость – на смену неразрезному мосту пришла независимая задняя подвеска, что должно положительно сказаться на управляемости и комфорте пассажиров.

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Приготовил несколько новинок для России на 2020 год и корейский автопром. Весной должны стартовать продажи первого кроссовера марки Genesis - GV80, который построен на одной платформе с седаном Genesis G80. Во втором полугодии на смену Hyundai Grand Santa Fe придет Hyundai Palisade. Компания Kia привезет обновленный рамный Mohave и 8-местный вседорожник Telluride.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Форум KIA Mohave
Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
Елена Чаадаева
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Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
{{material_127367}}Весной в салонах российских дилеров должен появиться новый Mercedes-Benz GLE Coupe, представленный в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Купе-кроссовер, как снаружи, так и внутри, максимально унифицировали со «стандартным» Mercedes-Benz GLE. Модель позиционируют в качестве более спортивной и динамичной альтернативы GLE, поэтому спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой входят в базовое оснащение. Еще одна новинка от Mercedes – роскошный Mercedes-Maybach GLS доберется до России во второй половине 2020 года, но цены обещают назвать уже нынешней весной.Если продолжать разговор о сегменте люксовых автомобилей, то нас ждет еще одна новинка – первый кроссовер от британской марки Aston Martin DBX. Закрытая премьера в России прошла осенью 2019-го, и уже тогда начал формироваться список предварительных заказов. Квота для России на 2020 год составляет 83 автомобиля по цене от 14,2 млн рублей. Скорее всего, свободных машин уже не осталось. Первые поставки ожидаются летом.{{material_127497}}Еще один британец – возрожденный внедорожник Land Rover Defender появится у нас осенью. Сначала его выпустят в стандартном 5-дверном варианте с индексом «110». Затем покупателям предложат трехдверную версию Defender 90. Длиннобазный Defender 130 увидим только в следующем году. Новый Defender построен на архитектуре D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную платформу D7 нынешнего Discovery. Вседорожник лишился рамы. Теперь у него несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. В моторную гамму войдут бензиновые (P300, P400, P400e) и дизельные (D200, D240 и D300) агрегаты.Большой кроссовер Audi Q7 после планового рестайлинга встанет на конвейер калининградского «Автотора». Продажи должны начаться во втором квартале 2020 года. Модель отличается от предшественника восьмиугольной радиаторной решеткой с шестью вертикальными планками, а также другими бамперами с более крупными воздухозаборниками. Кроме того, Audi привезет в Россию «заряженные» кроссоверы SQ7 и SQ8. Обе модели получили 4-литровую битурбо V8 мощностью 435 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 900 Нм.{{material_128483}}Cadillac выведет на российский рынок рестайлинговый XT5 и абсолютно новый для нас XT6. Заказы на первый из них уже принимают. Цены начинаются от 2 990 000 рублей. Прайс-лист для «старшего» кроссовера опубликуют только в феврале. Оба кроссовера получат новый 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил и 315 Нм пикового момента. Автопроизводитель уверяет, что удовольствие от вождения будет не меньшим, чем с 314-сильной «шестеркой», зато сумма налогов сократится в 5 раз. Покупатели большого Cadillac Escalade пятого поколения о налогах не задумываются. В России новинка получит 3,6-литровую «шестерку» в качестве базового агрегата. Кроме того, будут доступны «восьмерки» объемом 5,3 и 6,2 литра. Его брат-близнец Chevrolet Tahoe пятого поколения также доберется до нашей страны в 2020 году. Главная техническая новость – на смену неразрезному мосту пришла независимая задняя подвеска, что должно положительно сказаться на управляемости и комфорте пассажиров.{{material_126301}}Toyota весной привезет в нашу страну 8-местный кроссовер Highlander четвертого поколения. Вседорожник прибавил в размерах, что сказалось на объеме багажного отделения. Пространство за третьим рядом увеличилось до 456 литров. Внешне новый Highlander напоминает растянутый вариант кроссовера RAV4. Автомобиль получил схожее оформление передней части и кормы. Классическая бензиновая версия сохранила нынешний 3,5-литровый V6, работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом». Гибридные Toyota Highlander у нас вряд ли появятся.Приготовил несколько новинок для России на 2020 год и корейский автопром. Весной должны стартовать продажи первого кроссовера марки Genesis - GV80, который построен на одной платформе с седаном Genesis G80. Во втором полугодии на смену Hyundai Grand Santa Fe придет Hyundai Palisade. Компания Kia привезет обновленный рамный Mohave и 8-местный вседорожник Telluride.
2020-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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