8 января 2020, 14:08
Самые ожидаемые большие вседорожники 2020 года
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Фото: Land Rover
Рассказом о полноразмерных вседорожниках мы завершаем серию обзоров новинок 2020 года. Наступивший год обещает быть богат на новости в данном сегменте рынка. Ведущие мировые автопроизводители везут в Россию свои новые модели.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Aston Martin
Фото: Land Rover
Фото: Audi
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Фото: Cadillac
Фото: Chevrolet
Фото: Toyota
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Если продолжать разговор о сегменте люксовых автомобилей, то нас ждет еще одна новинка – первый кроссовер от британской марки Aston Martin DBX. Закрытая премьера в России прошла осенью 2019-го, и уже тогда начал формироваться список предварительных заказов. Квота для России на 2020 год составляет 83 автомобиля по цене от 14,2 млн рублей. Скорее всего, свободных машин уже не осталось. Первые поставки ожидаются летом.
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Покупатели большого Cadillac Escalade пятого поколения о налогах не задумываются. В России новинка получит 3,6-литровую «шестерку» в качестве базового агрегата. Кроме того, будут доступны «восьмерки» объемом 5,3 и 6,2 литра. Его брат-близнец Chevrolet Tahoe пятого поколения также доберется до нашей страны в 2020 году. Главная техническая новость – на смену неразрезному мосту пришла независимая задняя подвеска, что должно положительно сказаться на управляемости и комфорте пассажиров.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
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