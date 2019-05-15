15 мая 2019, 09:50
Audi вновь обновила семейство A4
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Год назад Audi слегка обновила седан и универсал А4 для европейского рынка. Сейчас более масштабный рестайлинг затронул все семейство, включая седан, универсал, вседорожный Allroad и «заряженный» S4.
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В палитре семейства появился новый оттенок Terra Grey, а в оформлении – несколько новых вариантов отделки. Дорожный просвет Audi A4 Allroad увеличился на 35 мм. В салоне практически ничего не изменилось, лишь установили модернизированную медиасистему с большим 10,1-дюймовым сенсорным экраном.
Еще одна важная новость – электрификация всего семейства Audi A4. Европейским покупателям предложат выбор из шести турбомоторов мощностью от 149 до 347 лошадиных сил, три из которых получат гибридный «довесок». Например, дизельный Audi S4 с 3,0-литровым турбомотором V6 TDI и системой mild hybrid на основе 48-вольтовой электросети будет выдавать 347 сил и 700 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч «заряженному» седану потребуется 4,8 секунды, универсалу S4 – на 0,1 секунды больше. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.
В 2019 году Audi A4 празднует 25-летний юбилей. Модель вышла на рынок в 1994 году в качестве преемника Audi A80 и быстро завоевала титул самого востребованного автомобиля Audi. За прошедшую четверть века компания выпустила 7,5 млн экземпляров A4.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
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