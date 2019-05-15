15 мая 2019, 09:50

Audi вновь обновила семейство A4

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Год назад Audi слегка обновила седан и универсал А4 для европейского рынка. Сейчас более масштабный рестайлинг затронул все семейство, включая седан, универсал, вседорожный Allroad и «заряженный» S4.
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
Audi вновь обновила семейство A4
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Автомобили Audi A4 2020 модельного года получили обновленную внешность. Самое главное – изменилась форма передних фар. Дизайнеры решили отказаться от необычной угловатой выемки в нижней части. Решетку радиатора немного растянули в ширину. Воздуховоды по бокам переднего бампера поменялись местами с «противотуманками» и обзавелись окантовкой. Задние фонари остались прежними, но изменилась конфигурация заднего бампера и форма патрубков выпускной системы.

В палитре семейства появился новый оттенок Terra Grey, а в оформлении – несколько новых вариантов отделки. Дорожный просвет Audi A4 Allroad увеличился на 35 мм. В салоне практически ничего не изменилось, лишь установили модернизированную медиасистему с большим 10,1-дюймовым сенсорным экраном.

Еще одна важная новость – электрификация всего семейства Audi A4. Европейским покупателям предложат выбор из шести турбомоторов мощностью от 149 до 347 лошадиных сил, три из которых получат гибридный «довесок». Например, дизельный Audi S4 с 3,0-литровым турбомотором V6 TDI и системой mild hybrid на основе 48-вольтовой электросети будет выдавать 347 сил и 700 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч «заряженному» седану потребуется 4,8 секунды, универсалу S4 – на 0,1 секунды больше. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. 
 
В 2019 году Audi A4 празднует 25-летний юбилей. Модель вышла на рынок в 1994 году в качестве преемника Audi A80 и быстро завоевала титул самого востребованного автомобиля Audi. За прошедшую четверть века компания выпустила 7,5 млн экземпляров A4. 

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Комментарии
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Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Арсений
Без Колес. По-настоящему семейный тест-драйв. Audi A4 Allroad quattro
Хорошо, но это вроде бы до рестайлинговая, интересно было бы посмотреть на новую.
Антон
Ремонт
диагностика и сервис вам в подарок, ну и ровные руки мастера
MichaMeL
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Audi вновь обновила семейство A4
{{material_123738}}Автомобили Audi A4 2020 модельного года получили обновленную внешность. Самое главное – изменилась форма передних фар. Дизайнеры решили отказаться от необычной угловатой выемки в нижней части. Решетку радиатора немного растянули в ширину. Воздуховоды по бокам переднего бампера поменялись местами с «противотуманками» и обзавелись окантовкой. Задние фонари остались прежними, но изменилась конфигурация заднего бампера и форма патрубков выпускной системы.В палитре семейства появился новый оттенок Terra Grey, а в оформлении – несколько новых вариантов отделки. Дорожный просвет Audi A4 Allroad увеличился на 35 мм. В салоне практически ничего не изменилось, лишь установили модернизированную медиасистему с большим 10,1-дюймовым сенсорным экраном.Еще одна важная новость – электрификация всего семейства Audi A4. Европейским покупателям предложат выбор из шести турбомоторов мощностью от 149 до 347 лошадиных сил, три из которых получат гибридный «довесок». Например, дизельный Audi S4 с 3,0-литровым турбомотором V6 TDI и системой mild hybrid на основе 48-вольтовой электросети будет выдавать 347 сил и 700 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч «заряженному» седану потребуется 4,8 секунды, универсалу S4 – на 0,1 секунды больше. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.  В 2019 году Audi A4 празднует 25-летний юбилей. Модель вышла на рынок в 1994 году в качестве преемника Audi A80 и быстро завоевала титул самого востребованного автомобиля Audi. За прошедшую четверть века компания выпустила 7,5 млн экземпляров A4. 
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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