Такой дерзости полиция еще не знала: грабители обнесли торговый центр, заехав внутрь на угнанной Audi (видео)

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Ограбление в стиле GTA попало на камеры видеонаблюдения торгового центра Canada Mall, расположенного к северу от Торонто. Пара дерзких преступников заехала на угнанной Audi A4 2011 года выпуска через закрытие двери около половины второго ночи. На записи видно, как автомобиль спокойно и уверенно едет по широким галереям торгового центра. Полицейские сообщили, что преступники похитили только электронику, но несмотря на аккуратное вождение нанесли крупный ущерб.

Сержант региональной полиции Йорка Клинт Уитни назвал преступление «дерзким» и «выдающимся»: «Смешно это или просто нагло, но это тоже неприемлемо. Ночью в торговом центре работают уборщики и охранники. Нам просто повезло, что никто не пострадал, что это только материальный ущерб. Тем не менее, это значительный материальный ущерб. И мы относимся к этому серьезно».

Позже полиция обнаружила Audi и опубликовала ее описание, включая номерной знак. Хозяйкой оказалась женщина по имени Тейлор-Анна Кобингер, проживающая в соседней провинции на расстоянии более 500 километров от места происшествия. Она была потрясена, узнав, что ее автомобиль замешан в преступлении. Женщина рассказала, что машину угнали еще 29 января. Она выставила ее на продажу, и один из покупателей попросил провести тест-драйв. Когда мужчина начал вести автомобиль слишком агрессивно, хозяйка решила сама сесть за руль и вышла из машины. В этот момент мужчина ударил по газам и скрылся, пишет Carscoops.

Угон, по всей видимости, добавят к списку обвинений, который уже включает взлом и проникновение, причинение вреда имуществу, опасное вождение и владение краденым имуществом. Но сначала преступников надо поймать. Они были в капюшонах, и камеры не зафиксировали их лиц.

Упомянутые модели: Audi A4 (от 1 985 000 Р )

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