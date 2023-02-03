Такой дерзости полиция еще не знала: грабители обнесли торговый центр, заехав внутрь на угнанной Audi (видео)
Сержант региональной полиции Йорка Клинт Уитни назвал преступление «дерзким» и «выдающимся»: «Смешно это или просто нагло, но это тоже неприемлемо. Ночью в торговом центре работают уборщики и охранники. Нам просто повезло, что никто не пострадал, что это только материальный ущерб. Тем не менее, это значительный материальный ущерб. И мы относимся к этому серьезно».
Позже полиция обнаружила Audi и опубликовала ее описание, включая номерной знак. Хозяйкой оказалась женщина по имени Тейлор-Анна Кобингер, проживающая в соседней провинции на расстоянии более 500 километров от места происшествия. Она была потрясена, узнав, что ее автомобиль замешан в преступлении. Женщина рассказала, что машину угнали еще 29 января. Она выставила ее на продажу, и один из покупателей попросил провести тест-драйв. Когда мужчина начал вести автомобиль слишком агрессивно, хозяйка решила сама сесть за руль и вышла из машины. В этот момент мужчина ударил по газам и скрылся, пишет Carscoops.
Угон, по всей видимости, добавят к списку обвинений, который уже включает взлом и проникновение, причинение вреда имуществу, опасное вождение и владение краденым имуществом. Но сначала преступников надо поймать. Они были в капюшонах, и камеры не зафиксировали их лиц.
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-
01.10.2020, 21:46
Названы все цены рестайлинговых Audi A4 и А5
Российские дилеры начали принимать заказы на все модификации обновленных семейств Audi A4 и А5. Цены стартуют от 2 375 000 и от 2 793 000 рублей, соответственно. В гамме остались только бензиновые версии.Читать далее
-
01.09.2020, 14:59
Дилеры начали принимать заказы на обновленные Audi A4 и A5 Sportback
В Россию наконец-то едут рестайлинговые Audi A4 и A5, представленные еще в прошлом году. Дилеры начали принимать предзаказы. Пока обе новинки доступны только в приветственной серии Edition One по цене от 2,96 млн рублей за седан Audi A4 и от 4,3 млн рублей за Audi A5 Sportback.Читать далее
-
30.07.2020, 15:46
В России отзывают 20-летние автомобили Audi
Российский офис Audi объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей, выпущенных более 20 лет назад. Причиной стали печально известные подушки безопасности Takata.Читать далее
-
06.01.2020, 14:15
Самые ожидаемые премиальные седаны 2020 года
Еще недавно седаны занимали первые строчки в рейтингах продаж по всему миру. Сейчас они постепенно уступают место кроссоверам. Но классический кузов по-прежнему пользуется хорошим спросом. Расскажем, какие новинки премиальные бренды приготовили россиянам в сегменте седанов и лифтбеков.Читать далее
-
18.06.2019, 17:38
В России отзывают более 1 300 автомобилей Audi
Российский офис Audi объявил об отзыве автомобилей сразу трех моделей в связи с двумя различными неисправностями. В общей сложности в сервис пригласят 1 325 машин Audi А3, А4 и А5.Читать далее
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