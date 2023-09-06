Автомобили еще одного бренда лишились МКПП навсегда

22.05.2020, 22:53

Все 300-сильные Mini John Cooper Works GP раскупили за сутки

Первые «хардкорные» хэтчбеки Mini John Cooper Works GP передали российским клиентам. Тираж эксклюзивного хот-хэтча с «турбочетверкой» мощностью 306 сил составил всего 3 тысячи экземпляров. Для России выделили квоту на 30 машин. Все их раскупили в первые же сутки с начала приема предзаказов.Читать далее