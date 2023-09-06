Автомобили еще одного бренда лишились МКПП навсегда
Фото: Mini
Отсутствие механической коробки передач не помешает Mini участвовать в гонках. Автоспорт является важной частью наследия британской марки. Однако новая глава в истории гонок будет выглядеть для Mini несколько иначе. Компания рассматривает возможность участия в гонках на электрокарах.
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22.09.2020, 19:39
Mini Cooper выпустили в особой триумфальной версии
Классический Mini Cooper S впервые одержал победу в ралли Монте-Карло в 1964 году. За рулем хэтчбека сидел ирландский гонщик Пэдди Хопкирк. В память об этом событии в Mini решили выпустить «победную» серию современных Cooper S и Mini John Cooper Works.Читать далее
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22.05.2020, 22:53
Все 300-сильные Mini John Cooper Works GP раскупили за сутки
Первые «хардкорные» хэтчбеки Mini John Cooper Works GP передали российским клиентам. Тираж эксклюзивного хот-хэтча с «турбочетверкой» мощностью 306 сил составил всего 3 тысячи экземпляров. Для России выделили квоту на 30 машин. Все их раскупили в первые же сутки с начала приема предзаказов.Читать далее
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16.04.2020, 17:53
В Россию едет 300-сильный Mini John Cooper Works GP
Компания Mini сертифицировала в нашей стране самый мощный хэтчбек в линейке. Росстандарт выдал модели Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Под капотом автомобиля трудится 2,0-литровая «турбочетверка» от BMW X2 M35i мощностью свыше 300 лошадиных сил.Читать далее
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23.03.2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.Читать далее
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13.02.2019, 22:45
В Женеву привезут 300-сильный Mini John Cooper Works GP
Компания Mini анонсировала премьеру «заряженного» хэтчбека John Cooper Works GP нового поколения. Автомобиль станет самой быстрой и самой мощной моделью за всю историю британской марки. Отдача новой «турбочетверки» превысит 300 л.с.Читать далее
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15.06.2016, 14:08
MINI John Cooper Works получил трековую версию
Инженеры MINI подготовили специальную версию своего «заряженного» хэтчбека John Cooper Works. Новинка представляет собой дорожный вариант машин, принимающих участие в моносерии MINI Challenge.Читать далее
-
22.09.2020, 19:39
Mini Cooper выпустили в особой триумфальной версии
Классический Mini Cooper S впервые одержал победу в ралли Монте-Карло в 1964 году. За рулем хэтчбека сидел ирландский гонщик Пэдди Хопкирк. В память об этом событии в Mini решили выпустить «победную» серию современных Cooper S и Mini John Cooper Works.Читать далее
-
22.05.2020, 22:53
Все 300-сильные Mini John Cooper Works GP раскупили за сутки
Первые «хардкорные» хэтчбеки Mini John Cooper Works GP передали российским клиентам. Тираж эксклюзивного хот-хэтча с «турбочетверкой» мощностью 306 сил составил всего 3 тысячи экземпляров. Для России выделили квоту на 30 машин. Все их раскупили в первые же сутки с начала приема предзаказов.Читать далее
-
16.04.2020, 17:53
В Россию едет 300-сильный Mini John Cooper Works GP
Компания Mini сертифицировала в нашей стране самый мощный хэтчбек в линейке. Росстандарт выдал модели Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Под капотом автомобиля трудится 2,0-литровая «турбочетверка» от BMW X2 M35i мощностью свыше 300 лошадиных сил.Читать далее
-
23.03.2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.Читать далее
-
13.02.2019, 22:45
В Женеву привезут 300-сильный Mini John Cooper Works GP
Компания Mini анонсировала премьеру «заряженного» хэтчбека John Cooper Works GP нового поколения. Автомобиль станет самой быстрой и самой мощной моделью за всю историю британской марки. Отдача новой «турбочетверки» превысит 300 л.с.Читать далее
-
15.06.2016, 14:08
MINI John Cooper Works получил трековую версию
Инженеры MINI подготовили специальную версию своего «заряженного» хэтчбека John Cooper Works. Новинка представляет собой дорожный вариант машин, принимающих участие в моносерии MINI Challenge.Читать далее
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