Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Покупателям предложили на выбор сразу семь моделей: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (пятого и шестого поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Средняя цена автомобилей варьируется от 3,5 до 7 млн рублей. Петербургский автосалон площадью более трех тысяч квадратных метров расположен на Витебском проспекте, 17, к. 1. Инвестиции в его открытие оцениваются в 250 млн рублей. Генеральный директор «Мотор-плейс» Михаил Плотников сообщил, что компания является официальным дистрибьютором компании Honda и дает на автомобили трехлетнюю гарантию. На момент запуска на складе дилера находится более полусотни машин, все они 2022 и 2023 годов выпуска. Машины возят по схеме параллельного импорта из Китая.
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Серьезное ДТП произошло днем в среду, 7 июня на петербургской кольцевой автодороге. Самосвал Volvo столкнулся с попутным КамАЗом, зацепил кроссовер Honda и снес горизонтальную стойку со знаками.Читать далее
-
16.05.2023, 21:10
В России появились новые минивэны Honda Odyssey: комплектации и цены
Один из российских дилеров привез по схеме параллельного импорта минивэны Honda Odyssey, ранее официально в нашей стране не продававшиеся. Клиентам предложили рестайлинговую версию модели последнего, пятого по счету поколения.Читать далее
-
15.05.2023, 00:10
Хэтчбек Honda Civic притворился внедорожником
На продажу выставили хэтчбек Honda Civic Si 2002 года выпуска, который прежний владелец попытался превратить в автомобиль для сурового бездорожья. У него нет полного привода, зато есть шноркель и целая куча прожекторов.Читать далее
-
12.04.2023, 00:48
Автомобили с самыми странными селекторами КПП
Концепция переключения передач сильно изменилась за последнюю сотню лет, но сама рукоятка долгое время оставалась неизменной. Однако время от времени автопроизводители предлагают нестандартные варианты дизайна селектора КПП.Читать далее
-
03.03.2023, 08:28
На чем ездят китайцы: 10 бестселлеров 2022 года
В 2021 году китайский авторынок стал крупнейшим в мире и сохраняет этот титул до сих пор. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая (CAAM), в 2022 году местные дилеры реализовали более 23 млн автомобилей или на 9,7% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
06.02.2023, 11:21
Водителям стареньких автомобилей Honda запретили садиться за руль
Компания Honda и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) выпустили предупреждение «Не садитесь за руль» для владельцев некоторых моделей Honda и Acura, сошедших с конвейера 20 лет назад.Читать далее
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