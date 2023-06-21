Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр

Поставки новых автомобилей Honda в Россию наладила компания «Мотор-плейс», которая выполняет функцию официального субдистрибьютора. Обслуживать автомобиль и получать гарантийную поддержку можно у любого дилера Honda на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию АО «Корпорация автокапитал» Алексея Пискова. Помимо автосалона в Петербурге в сеть входят также два дилерских центра в Москве.

Покупателям предложили на выбор сразу семь моделей: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (пятого и шестого поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Средняя цена автомобилей варьируется от 3,5 до 7 млн рублей. Петербургский автосалон площадью более трех тысяч квадратных метров расположен на Витебском проспекте, 17, к. 1. Инвестиции в его открытие оцениваются в 250 млн рублей. Генеральный директор «Мотор-плейс» Михаил Плотников сообщил, что компания является официальным дистрибьютором компании Honda и дает на автомобили трехлетнюю гарантию. На момент запуска на складе дилера находится более полусотни машин, все они 2022 и 2023 годов выпуска. Машины возят по схеме параллельного импорта из Китая.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах