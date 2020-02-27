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27 февраля 2020, 17:02

Автомобили Volvo вновь подорожали

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Фото: Volvo Car Family
Российские дилеры Volvo подняли цены на четыре модели: универсал V90 Cross Country и кроссоверы ХС40, ХС60 и ХС90. Предыдущий раз стоимость всего модельного ряда марки корректировали в январе.
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Эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что машины Volvo вновь подорожали. Изменения стоимости зафиксировали у четырех из семи моделей, предлагаемых сейчас на российском рынке. Универсал Volvo V90 Cross Country подорожал во всех комплектациях на 50 000 рублей. Теперь версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. стоит минимум 3 050 000 рублей, а топовая с 320-сильным мотором – от 4 392 000 рублей. За дизельный универсал придется отдать не меньше 3 779 000 рублей.

Кроссоверы XC60 и XC90 также подорожали во всех комплектациях. Volvo XC60 с бензиновым двигателем сейчас стоит от 3 349 000 рублей, с дизельным – от 3 449 рублей, а с гибридной силовой установкой – от 5 459 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Volvo XC 90 обойдется минимум в 4 080 000 рублей. Топовая гибридная модификация стоит минимум 6 316 000 рублей. 

У компактного кроссовера Volvo XC40 выросла стоимость 7 из 17 комплектаций. Подорожали только полноприводные дизельные модификации с 2,0-литровыми моторами мощностью 150 или 190 лошадиных сил. Теперь минимальная цена такого кроссовера составляет 2 545 000 рублей. Напомним, в январе Volvo поднимала цены на весь модельный ряд на 30 000 рублей.


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Форум Volvo XC60
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Автомобили Volvo вновь подорожали
{{material_128782}}Эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что машины Volvo вновь подорожали. Изменения стоимости зафиксировали у четырех из семи моделей, предлагаемых сейчас на российском рынке. Универсал Volvo V90 Cross Country подорожал во всех комплектациях на 50 000 рублей. Теперь версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. стоит минимум 3 050 000 рублей, а топовая с 320-сильным мотором – от 4 392 000 рублей. За дизельный универсал придется отдать не меньше 3 779 000 рублей.Кроссоверы XC60 и XC90 также подорожали во всех комплектациях. Volvo XC60 с бензиновым двигателем сейчас стоит от 3 349 000 рублей, с дизельным – от 3 449 рублей, а с гибридной силовой установкой – от 5 459 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Volvo XC 90 обойдется минимум в 4 080 000 рублей. Топовая гибридная модификация стоит минимум 6 316 000 рублей. У компактного кроссовера Volvo XC40 выросла стоимость 7 из 17 комплектаций. Подорожали только полноприводные дизельные модификации с 2,0-литровыми моторами мощностью 150 или 190 лошадиных сил. Теперь минимальная цена такого кроссовера составляет 2 545 000 рублей. Напомним, в январе Volvo поднимала цены на весь модельный ряд на 30 000 рублей.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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