27 февраля 2020, 17:02
Автомобили Volvo вновь подорожали
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Фото: Volvo Car Family
Российские дилеры Volvo подняли цены на четыре модели: универсал V90 Cross Country и кроссоверы ХС40, ХС60 и ХС90. Предыдущий раз стоимость всего модельного ряда марки корректировали в январе.
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Кроссоверы XC60 и XC90 также подорожали во всех комплектациях. Volvo XC60 с бензиновым двигателем сейчас стоит от 3 349 000 рублей, с дизельным – от 3 449 рублей, а с гибридной силовой установкой – от 5 459 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Volvo XC 90 обойдется минимум в 4 080 000 рублей. Топовая гибридная модификация стоит минимум 6 316 000 рублей.
У компактного кроссовера Volvo XC40 выросла стоимость 7 из 17 комплектаций. Подорожали только полноприводные дизельные модификации с 2,0-литровыми моторами мощностью 150 или 190 лошадиных сил. Теперь минимальная цена такого кроссовера составляет 2 545 000 рублей. Напомним, в январе Volvo поднимала цены на весь модельный ряд на 30 000 рублей.
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