7 февраля 2022, 13:34
Блогер Литвин взорвал еще один автомобиль: «Время хайповать!»
Лишенный прав блогер Михаил Литвин выживает, как может. Он решил повторить нашумевший фокус со взорванным полтора года назад Mercedes-AMG GT 63S, видео которого набрало 28 млн просмотров.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Литвин
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Фото: youtube.com / Литвин
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Субботняя авария на Кутузовском, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и его друг, продолжает обрастать ...Читать далее
Нарезка видео и душераздирающий трек навели многих подписчиков на мысль о том, что жертвоприношение BMW было посвящено памяти автоблогера Саида Губденского, погибшего в ДТП на Кутузовском в ноябре 2021 года. Непонятно, правда, зачем Литвину потребовалось раздеваться до трусов.
Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р)
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03.11.2021, 15:58
Безработный сибиряк на BMW без номеров устроил ночной дрифт в центре Петербурга: его нашли и наказали
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