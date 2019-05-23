23 мая 2019, 00:36
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
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Компания BMW представила две 530-сильные модификации для кроссоверов Х5 и Х7. Эти две версии заняли места на вершине модельного ряда, став самыми мощными вседорожниками баварской марки.
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Новый двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. Штатно кроссовер оснащается задним дифференциалом M Sport с электронноуправляемой блокировкой. Кроме того, версии M50i получили перенастроенную адаптивную подвеску. В случае с X7 пневматическая подвеска входит в базовое оснащение, а для X5 ее можно заказать в качестве опции вместо стандартных пружин. Функция Launch Control помогает разгоняться более эффективно. Первую «сотню» X5 M50i набирает за 4,3 секунды, а массивный X7 M50i – за 4,7 секунды.
Внешние отличия от стандартных Х5 и Х7 сводятся к агрессивным передним бамперам с внушительными воздухозаборниками, логотипам и шильдикам на кузове и в салоне, а также к большим колесным дисками особого дизайна диаметром 21 или 22 дюйма. Серийный выпуск новых версий стартует в августе 2019 года. Продажи должны начаться осенью.
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