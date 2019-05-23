23 мая 2019, 00:36

BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7

  • 1408
  • 0
Компания BMW представила две 530-сильные модификации для кроссоверов Х5 и Х7. Эти две версии заняли места на вершине модельного ряда, став самыми мощными вседорожниками баварской марки.
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
Ранее мы писали
Компания BMW поделилась техническими подробностями и фотографиями М-версий двух кроссоверов: Х3 и Х4. В базовом ...
Читать далее
Кроссоверы BMW X5 M50i и BMW X7 M50i оснастили новейшей версией 4,4-литрового бензинового битурбомотора V8, которая впервые дебютировала на купе BMW M850i. Агрегат отличается серьезно модернизированными основными узлами, включая поршни, шатуны, головки блока и систему зажигания. Инженеры улучшили охлаждение, снизили вибрации и на 75% увеличили давление непосредственного впрыска. В итоге отдача мотора выросла с 462 до 530 л.с., а максимальный крутящий момент – с 650 до 750 Нм.

Новый двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. Штатно кроссовер оснащается задним дифференциалом M Sport с электронноуправляемой блокировкой. Кроме того, версии M50i получили перенастроенную адаптивную подвеску. В случае с X7 пневматическая подвеска входит в базовое оснащение, а для X5 ее можно заказать в качестве опции вместо стандартных пружин. Функция Launch Control помогает разгоняться более эффективно. Первую «сотню» X5 M50i набирает за 4,3 секунды, а массивный X7 M50i – за 4,7 секунды.

Внешние отличия от стандартных Х5 и Х7 сводятся к агрессивным передним бамперам с внушительными воздухозаборниками, логотипам и шильдикам на кузове и в салоне, а также к большим колесным дисками особого дизайна диаметром 21 или 22 дюйма. Серийный выпуск новых версий стартует в августе 2019 года. Продажи должны начаться осенью.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
Николай
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Русские снегоходы и ATV активно вкатываются в рынок
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа BMW X5
Объявления о продаже BMW X5
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
BMW представила мощную версию M50i для кроссоверов X5 и X7
{{material_125756}}Кроссоверы BMW X5 M50i и BMW X7 M50i оснастили новейшей версией 4,4-литрового бензинового битурбомотора V8, которая впервые дебютировала на купе BMW M850i. Агрегат отличается серьезно модернизированными основными узлами, включая поршни, шатуны, головки блока и систему зажигания. Инженеры улучшили охлаждение, снизили вибрации и на 75% увеличили давление непосредственного впрыска. В итоге отдача мотора выросла с 462 до 530 л.с., а максимальный крутящий момент – с 650 до 750 Нм.Новый двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. Штатно кроссовер оснащается задним дифференциалом M Sport с электронноуправляемой блокировкой. Кроме того, версии M50i получили перенастроенную адаптивную подвеску. В случае с X7 пневматическая подвеска входит в базовое оснащение, а для X5 ее можно заказать в качестве опции вместо стандартных пружин. Функция Launch Control помогает разгоняться более эффективно. Первую «сотню» X5 M50i набирает за 4,3 секунды, а массивный X7 M50i – за 4,7 секунды.Внешние отличия от стандартных Х5 и Х7 сводятся к агрессивным передним бамперам с внушительными воздухозаборниками, логотипам и шильдикам на кузове и в салоне, а также к большим колесным дисками особого дизайна диаметром 21 или 22 дюйма. Серийный выпуск новых версий стартует в августе 2019 года. Продажи должны начаться осенью.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Московская область Новосибирск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG