BMW приготовила для россиян машины в эпатажной окраске
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Заглянув в интерьер, мы вновь вспоминаем о комиксах. Кресла обиты двухцветной красно-синей кожей в стиле костюма Человека-паука. Нижняя часть торпедо и коврики бордового цвета, дверные панели и ковры – светло-коричневые. Табличка на крышке подстаканника свидетельствует о принадлежности к особой серии и украшена автографом Кунса. Всего планируется выпустить 99 экземпляров. Первый из них продадут на благотворительном аукционе Christie's в Нью-Йорке 4 апреля. Остальные распределят дилерам BMW по всему миру. Часть машин достанется и России. Рублевые цены пока неизвестны. В США The 8 X Jeff Koons будет стоить минимум 350 тысяч долларов, что в пересчете по курсу составляет 27 млн рублей.
- 8 780 000 РBMW 8 серии 2020 в Москве
- 8 105 000 РBMW 8 серия 2021 в Москве
- 9 090 000 РBMW 8 серии 2020 в Москве
- 9 160 000 РBMW 8 серии 2020 в Москве
- 9 420 000 РBMW 8 серии 2021 в Москве
- 10 900 000 РBMW 8 серии 2020 в Москве
- 7 820 000 РBMW 8 серии 2020 в Москве
- 7 830 000 РBMW 8 серии 2020 в Москве
- 7 698 000 РBMW 8 серия 2020 в Москве
- 6 517 000 РBMW 8 серия 2018 в Москве
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