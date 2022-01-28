BMW завершает выпуск самой смешной своей модели: ее продавали даже у нас
В декабре 2019 года босс BMW Оливер Ципсе заявлял, что i3 будет собираться в Лейпциге до 2024 года. На тот момент концерн рассчитывал, что i3 получит еще одно, последнее обновление, чтобы дотянуть до указанного срока. Однако задуманное материализовать, видимо, не получается, и потому более вероятным рассматривается досрочный выход на пенсию i3.
Преждевременное расставание с малышом наступает на фоне переоборудования лейпцигского завода во второй половине 2022 года, которое, как сообщается, будет проводиться в рамках подготовки к началу производства нового поколения Mini Countryman, получившего электропривод.
Есть еще одна объективная предпосылка для остановки производства BMW i3 – это начало выпуска электрической версии нового X1 (2022 год), которая получила собственный индекс - iX1. Первоначально собирать данную модель планировалось на новом производственном предприятии в Дебрецене, Венгрия. Но там возникли задержки в строительстве, и теперь решено организовать сборку iX1 на заводе BMW в Регенсбурге до 2024 года.
BMW iX1 и i3 – разные по габаритным размерам, но при этом предлагают аналогичное пространство внутри. Таким образом, BMW хочет позиционировать iX1 как в качестве преемника i3, даже не взирая на различные концепции кузова машин.
Производство BMW i3, напомним, было запущено в 2013 году, и к октябрю прошлого года удалось собрать в общей сложности 200 000 ед. с хвостиком. К моменту прекращения жизненного цикла автомобиля в июле 2022 года BMW рассчитывает выпустить не менее 250 000 ед. С обновлением аккумуляторной батареи в 2018 году на более емкую и эффективную (42,2 кВт/ч) концерну удалось не только продлить срок службы i3, но у немного увеличить его продажи.
В 2021 году на родном германском рынке автомобиль с 9-летним стажем умудрился разойтись тиражом 12 178 ед., заняв при этом не самое плохое 10 место среди всех электрокаров, включая новые – позади остались Opel Corsa-e, Audi e-tron и Hyundai Ioniq 5.
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