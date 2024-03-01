Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х

Темп жизни постоянно возрастает, растет и мощность автомобилей. Чтобы считаться быстрейшим спорткаром, мало иметь мощный мотор. Динамику определяют усилия целой команды инженеров, которые выверяют все – от дизайна кузова до шасси и покрышек. Редакция Motor.ru решила вспомнить самые быстрые автомобили начала XXI века. Для этого пришлось изучить не заявленные производителем характеристики, а результаты независимых тестов, опубликованных в свое время американским журналом Car and Driver в период с 2000 по 2009 годы. В ТОП-7 попали итальянские и американские суперкары, один «японец» и один «француз».

Поскольку журнал американский, замеры делали на разгон от 0 до 60 миль в час, что эквивалентно 96 км/ч. Открывает список Nissan GT-R R35 с результатом 3,3 секунды. Аналогичные цифры демонстрируют Ferrari 599 GTB Fiorano и Ferrari Enzo, а также американский Saleen S7. Чуть лучше показал себя Lamborghini Gallardo LP560-4 (3,2 секунды). «Серебро» досталось раритетному американцу Mosler MT900S, который выполнил упражнение за 3,1 секунды. А пальма первенства безоговорочно принадлежит французскому Bugatti Veyron 16.4. Гиперкару, оснащенному 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами, требовалось всего 2,5 секунды. А при максимальной скорости в 407 км/ч он опустошал 100-литровый бак за 19 минут.

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