Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
Поскольку журнал американский, замеры делали на разгон от 0 до 60 миль в час, что эквивалентно 96 км/ч. Открывает список Nissan GT-R R35 с результатом 3,3 секунды. Аналогичные цифры демонстрируют Ferrari 599 GTB Fiorano и Ferrari Enzo, а также американский Saleen S7. Чуть лучше показал себя Lamborghini Gallardo LP560-4 (3,2 секунды). «Серебро» досталось раритетному американцу Mosler MT900S, который выполнил упражнение за 3,1 секунды. А пальма первенства безоговорочно принадлежит французскому Bugatti Veyron 16.4. Гиперкару, оснащенному 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами, требовалось всего 2,5 секунды. А при максимальной скорости в 407 км/ч он опустошал 100-литровый бак за 19 минут.
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