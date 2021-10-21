21 октября 2021, 00:22
Что будет, если соединить узкий двор, машину и слабую женщину? (видео)
Настоящая маленькая трагедия разыгралась в одном из дворов города Октябрьский, что в Башкортостане. На камеру видеонаблюдения у подъезда попал инцидент, доказывающий к каким печальным последствиям может привести потеря самообладания.
Дарья Климова Фото: t.me/shot_shot
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Дальше события развивались с катастрофической быстротой. Женщина переволновалась, врубила полный газ и въехала в будку. Затем в панике начала хаотично дергать за все рычаги, включила дальний свет, первую передачу и атаковала стену дома. Удар был такой силы, что сработала водительская подушка безопасности. Виноват во всем, конечно, остался мужчина.
Упомянутые модели: Hyundai Getz
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22.10.2021, 15:19
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22.10.2021, 00:31
Водитель Lamborghini перепутал педали и утопил суперкар в озере: фото
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