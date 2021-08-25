Что думают россияне о только что показанном армейском внедорожнике «Стрела»?
Фото: rg.ru
Появление новинки не осталось незамеченным – в соцсетях активно обсуждают автомобиль, и вот, что мы подслушали.
Александр Голод: «Такой красавец за УАЗом по лесу точно не угонится, и замаскировывать замахаешься, только в капонир».
Иван Семенов: «Был уже «Комбат», но толку никакого. Какие-то идиотские идеи - очередной «Хаммер» слепить, только из г…а и палок. Конструкция вообще убогая и вредная. Хотя, как есть концепт, так концептом и останется. Брони нет. Двигатель дохлый для такой машины. Если не ошибаюсь, есть же нормальная бронированная «Стрела».
Павел Лосев: «Ну, отчего же? На вид приличная машина, очень неплохого дизайна. Дай Бог, чтоб всё у них получилось».
Иван Семенов: «Да в том и дело, что у нас всегда на вид хорошо, а как потом это едет? У данной модели колея широченная. Нагрузки на элементы подвески и крепления колёс, соответственно, приличные. Да и маневренность для военной машины на пересечённой местности никудышная. Пока не верю, что сделают качественно. Да опять же от дохлого двигателя и механической коробки толку не много. Хотя сам я давно мечтаю, чтобы у нас та же группа ГАЗ сделала гражданский внедорожник на базе военного, но без брони для снижения веса. Только ценник также должен быть адекватным.
В стране коррупция сверху до низу. Включая коррупцию внутри заводов. О какой эффективности можно вообще говорить?! Ну, и ещё маркетологи бестолковые. Народ уже третий год воет, требует «Соболь» 4х4 Некст». Количество караванеров (путешественников в автодромах) растёт кратно каждый год. Но люди на военных заказах сидят, сопли жуют. Ещё этот прикормленный «Луидор». У них наверху все хорошо, им запрос людей не интересен».
Андрей Саенко: «А по стоимости как они соотносятся»?
Раиль Ка: «Я не знаю, как, но в голову лезут аналогии. Берем концепт Ford Bronco. Цена 30-60 ты. баксов на внутреннем рынке Штатов. Это примерно годовая зарплата обычного характера. То есть по совокупности ценник на аналогичный вариант здесь должен быть на уровне средней годовой зарплаты. А по факту не так. Зарплаты на заводах ниже. Вопрос в производстве, оно в проигрыше.
Решать должен бизнес, а не государство и ручное управление. За этими словами кроется легкий способ роста промышленности. Но с этими же словами придет смерть отечественной автопромышленности. В таком открытом рынке умрут все. ВАЗ, который делает ведра. Или УАЗ с его допотопными технологиями сборки. Или ГАЗ. Они все умрут на фоне конкурентной среды. На их остатках придется делать все с нуля. Останутся только военные заводы, которые сидят на проедании бюджета. Да можно заниматься сборкой иностранных машин на компонентах, но хуже смерти. Мне нравится авиапромышленность, тут пытаются восстановить все, что делалось в союзе (а СССР - единственная страна в мире, которая могла собрать самолет самостоятельно; сейчас никто так не может, даже Штаты). А что происходит с автопромышленностью? Ее кормят. Помните 2008 год? ВАЗу дали десятки миллиардов госпомощи. И что? Научились собирать платформы «Рено-Ниссан»…
Напомним, что внедорожник «Стрела» разработан совместными усилиями «Военно-промышленной компании» и работающего при «Бауманке» Конструкторского бюро молодежи. Автомобиль представляет собой полноразмерный рамный внедорожник, сильно унифицированный с «Соболем NN 4×4».
Лонжероны несущей рамы у «Стрелы» оригинальные, однако все остальное заимствованное. Под капотом 2,8-литровый 149-сильный турбодизель Cummins ISF, знакомый по «ГАЗелям Next», коробка передач — «газовская» механическая «шестиступка», как у «ГАЗели NN».
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