3 августа 2017, 11:02
Daihatsu Move получил вариатор
Daihatsu представил обновленную версию своего кей-кара Move шестого поколения. Автомобиль получил более современную внешность, другую трансмиссию и системы безопасности.
Daihatsu Move
Выпускается с 2002 г.
Объявлений: 3
Под капотом находится бензиновый двигатель объемом 0,66 литра, мощность которого составляет 64 л. с. В паре с мотором работает бесступенчатый вариатор, пришедший на смену прежней 5-ступенчатой механической трансмиссии. Примечательно, что, несмотря на свои компактные габариты, Move доступен как с передним, так и с полным приводом.
За безопасность водителя и пассажиров отвечают система экстренного торможения на небольших скоростях с функцией распознавания пешеходов. Помимо этого, впервые для кей-кара доступна система кругового обзора. Стоимость Daihatsu Move составит примерно от 10 до 16 тыс. долларов.
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Отзывы по теме
а маркировку не знаете?
поменял прокладку под головкой-не могу выставить зажигание.где находятся метки.подскажите кто знает.
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