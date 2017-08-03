3 августа 2017, 11:02

Daihatsu Move получил вариатор

Daihatsu представил обновленную версию своего кей-кара Move шестого поколения. Автомобиль получил более современную внешность, другую трансмиссию и системы безопасности.
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Daihatsu Move
Выпускается с 2002 г.
Объявлений: 3
Модель получила светодиодные передние фары головного света, обновленную решетку радиатора и другие задние фонари. Также от предшественника Move отличается колесными дисками другого дизайна.

Под капотом находится бензиновый двигатель объемом 0,66 литра, мощность которого составляет 64 л. с. В паре с мотором работает бесступенчатый вариатор, пришедший на смену прежней 5-ступенчатой механической трансмиссии. Примечательно, что, несмотря на свои компактные габариты, Move доступен как с передним, так и с полным приводом.

За безопасность водителя и пассажиров отвечают система экстренного торможения на небольших скоростях с функцией распознавания пешеходов. Помимо этого, впервые для кей-кара доступна система кругового обзора. Стоимость Daihatsu Move составит примерно от 10 до 16 тыс. долларов.

Новинки и концепт кары Дайхатсу мув

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Комментарии
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Отзывы по теме
замена передних стоек
а маркировку не знаете?
Andru move
зажигание
поменял прокладку под головкой-не могу выставить зажигание.где находятся метки.подскажите кто знает.
daihatsu
Пропадает задняя передача. АКПП Daihatsu Move
спасибо
shkut
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Daihatsu Move получил вариатор
{{model_308}}Модель получила светодиодные передние фары головного света, обновленную решетку радиатора и другие задние фонари. Также от предшественника Move отличается колесными дисками другого дизайна.Под капотом находится бензиновый двигатель объемом 0,66 литра, мощность которого составляет 64 л. с. В паре с мотором работает бесступенчатый вариатор, пришедший на смену прежней 5-ступенчатой механической трансмиссии. Примечательно, что, несмотря на свои компактные габариты, Move доступен как с передним, так и с полным приводом.За безопасность водителя и пассажиров отвечают система экстренного торможения на небольших скоростях с функцией распознавания пешеходов. Помимо этого, впервые для кей-кара доступна система кругового обзора. Стоимость Daihatsu Move составит примерно от 10 до 16 тыс. долларов.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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