21 января 2020, 15:23
Дизель у обновленного Mitsubishi Pajero Sport в России все-таки будет
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Фото: Mitsubishi
На российском рынке внедорожник Mitsubishi Pajero Sport сохранит после рестайлинга оба мотора – и 3,0-литровый бензиновый V6, и базовый дизельный отдачей 181 л.с. Об этом сообщил директор «ММС Рус» Осама Иваба.
Фото: Mitsubishi
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Возможно, более дорогие бензиновые версии обновленного внедорожника поступят в продажу первым. А дизельные автомобили присоединятся к ним спустя какое-то время. Сборку новинки наладят на заводе в Калуге. Продажи должны стартовать во второй половине 2020 года. Сейчас дорестайлинговые Mitsubishi Pajero Sport с дизелем стоят от 2 449 000 рублей. Цены бензиновой версии с 3.0 V6 начинаются от 3 017 000 рублей.
Внедорожник уверенно занимает второе место в российских продажах Mitsubishi. В 2019 году на нем остановили свой выбор 6,9 тысячи россиян. Бестселлером остается кроссовер Outlander, завершивший год с результатом 23,9 тыс. проданных автомобилей. Кроссовер ASX находится на третьей строчке (4,3 тыс. экз.). Всего в прошлом году отечественные дилеры Mitsubishi реализовали 45,4 тыс. автомобилей (-12%).
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