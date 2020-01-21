Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 января 2020, 15:23

Дизель у обновленного Mitsubishi Pajero Sport в России все-таки будет

  • 1726
  • 0
Фото: Mitsubishi
На российском рынке внедорожник Mitsubishi Pajero Sport сохранит после рестайлинга оба мотора – и 3,0-литровый бензиновый V6, и базовый дизельный отдачей 181 л.с. Об этом сообщил директор «ММС Рус» Осама Иваба.
Дизель у обновленного Mitsubishi Pajero Sport в России все таки будет

Фото: Mitsubishi

Ранее мы писали
Компания Mitsubishi сертифицировала для российского рынка рестайлинговый внедорожник Pajero Sport. Пока в ...
Читать далее
На прошлой неделе Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговые внедорожники Mitsubishi Pajero Sport. В документе, вступившем в силу 10 января, значился только топовый мотор – бензиновая «шестерка» объемом 3,0 литра и мощностью 209 л.с. Сегодня журналисты «Российской газеты» со ссылкой на главу российского представительства Mitsubishi сообщили, что в моторной гамме сохранится и дизельный агрегат – 2,4-литровый двигатель мощностью 181 л.с.

Возможно, более дорогие бензиновые версии обновленного внедорожника поступят в продажу первым. А дизельные автомобили присоединятся к ним спустя какое-то время. Сборку новинки наладят на заводе в Калуге. Продажи должны стартовать во второй половине 2020 года. Сейчас дорестайлинговые Mitsubishi Pajero Sport с дизелем стоят от 2 449 000 рублей. Цены бензиновой версии с 3.0 V6 начинаются от 3 017 000 рублей.

Внедорожник уверенно занимает второе место в российских продажах Mitsubishi. В 2019 году на нем остановили свой выбор 6,9 тысячи россиян. Бестселлером остается кроссовер Outlander, завершивший год с результатом 23,9 тыс. проданных автомобилей. Кроссовер ASX находится на третьей строчке (4,3 тыс. экз.). Всего в прошлом году отечественные дилеры Mitsubishi реализовали 45,4 тыс. автомобилей (-12%).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Покупаем Mitsubishi Pajero Sport на вторичном рынке
Статья не о чем, просто ценники назвал на авто и бла бла. Информативности ноль.
Александр
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Виталий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Мицубиси
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mitsubishi Pajero Sport
Объявления о продаже Mitsubishi Pajero Sport
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 90 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Дизель у обновленного Mitsubishi Pajero Sport в России все-таки будет
{{material_128655}}На прошлой неделе Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговые внедорожники Mitsubishi Pajero Sport. В документе, вступившем в силу 10 января, значился только топовый мотор – бензиновая «шестерка» объемом 3,0 литра и мощностью 209 л.с. Сегодня журналисты «Российской газеты» со ссылкой на главу российского представительства Mitsubishi сообщили, что в моторной гамме сохранится и дизельный агрегат – 2,4-литровый двигатель мощностью 181 л.с.Возможно, более дорогие бензиновые версии обновленного внедорожника поступят в продажу первым. А дизельные автомобили присоединятся к ним спустя какое-то время. Сборку новинки наладят на заводе в Калуге. Продажи должны стартовать во второй половине 2020 года. Сейчас дорестайлинговые Mitsubishi Pajero Sport с дизелем стоят от 2 449 000 рублей. Цены бензиновой версии с 3.0 V6 начинаются от 3 017 000 рублей.Внедорожник уверенно занимает второе место в российских продажах Mitsubishi. В 2019 году на нем остановили свой выбор 6,9 тысячи россиян. Бестселлером остается кроссовер Outlander, завершивший год с результатом 23,9 тыс. проданных автомобилей. Кроссовер ASX находится на третьей строчке (4,3 тыс. экз.). Всего в прошлом году отечественные дилеры Mitsubishi реализовали 45,4 тыс. автомобилей (-12%).
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Тольятти Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.